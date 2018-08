Lubor s Helenou si navrhli bungalov, sedlovou střechu nařídili úředníci

Celá severozápadní hranice pozemku byla zarostlá zelení, což významně podpořilo pocit soukromí. Důležitý byl i fakt, že do lesa to bylo dvě stě metrů a hned za domem je rybník.

„Jsme s manželkou podobné typy v tom, že nechceme být tuctoví a chceme jít trochu jinou cestou než všichni ostatní. Samo sebou jsme zvažovali všechna pro a proti, ale nakonec rozhodl pocit, že dřevo by mohlo být tím správným materiálem pro dům, a také rychlost s jakou se dřevostavba dá postavit. Cenu ani energetickou náročnost jsme tou dobou příliš neřešili,“ popisuje začátky Lubor.

O podobě domu u manželů panovala vzácná shoda. Chtěli bungalov. Jedinou nejasností, o které dlouho diskutovali, byl typ střechy. Problém paradoxně vyřešilo vyjádření ze stavebního úřadu, který vyžadoval střechu sedlovou.

Protože jsou oba z oboru, architektonickou studii řešili sami, respektive především se na tom podílela Helena. Navrhla přízemní, nepodsklepený dům ve tvaru „T“ na základové betonové desce, jehož centrální část kryje střecha pod úhlem 25 stupňů a jen doplňuje a ozvláštňuje obě zbývající, ale už plochá křídla.

„Na ceně jsme se netočili ani v případě výběru dodavatele stavby. Podstatný byl přístup firmy a velmi dobré reference. Zpočátku trochu vázla komunikace s projektantem prováděcího projektu dřevěné konstrukce, ale to se rychle vyřešilo,“ přiznává Lubor. Jednání s realizační firmou bylo bez problémů, vše bylo dobře připraveno a nejspíš i proto neměli manželé ze stavby vůbec obavy.



„Teď už tu bydlíme nějaký ten rok a rozhodně nelitujeme. Dokonce ani toho, že to není město s kompletní občanskou vybaveností. Trochu nás mrzí, že jsme podcenili prvotní obhlídku terénu. Když jsme totiž začali spolu se sousedy likvidovat onen výše zmíněný porost v plotě a jeho okolí, zjistili jsme jak pěkný výhled na rybník máme. To nebylo při přípravě domu přes zmíněnou zeleň vůbec patrné. Kdybychom o domě mohli přemýšlet znovu, možná bychom uvažovali o patře nebo alespoň oknech právě jeho směrem,“ dodává.

Technické parametry:

Typ domu: nízkoenergetický

nízkoenergetický Dotace: na solární panely

na solární panely Zastavěná plocha: 247 m²

247 m² Užitná plocha: 200 m²

200 m² Konstrukční systém: lehký dřevěný skelet Two by Four

lehký dřevěný skelet Two by Four Teplo a větrání: teplovzdušné vytápění / větrání s rekuperací Atrea, akumulační zásobník IZT, solární teplovodní panely, mřížky v podlaze, podlahové vytápění, sekundární zdroj krbová vložka

teplovzdušné vytápění / větrání s rekuperací Atrea, akumulační zásobník IZT, solární teplovodní panely, mřížky v podlaze, podlahové vytápění, sekundární zdroj krbová vložka Součinitel prostupu tepla stěnou: U = 0,15 W/m 2 K

U = 0,15 W/m K Roční náklady na energie : 42 000 korun

: 42 000 korun Autor projektu: architektka Helena Bačíková

architektka Helena Bačíková Realizace: Penatus

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.