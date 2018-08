Žili skromně, spořili a přemýšleli. Nyní mají za Prahou senzační dům

Majitelé vše promysleli do posledního detailu. Díky tomu se nemuseli potýkat se žádnými významnými problémy během stavby, a podařilo se jim téměř do puntíku naplnit jejich představy. Dobrý dům musí (v hlavě a na papíře) prostě uzrát.

„Jsme oba z hor a o lokalitě pro naše bydlení jsme měli jasnou představu. Najít ji trvalo zhruba dva roky. Toto místo je součástí zahrádkářské kolonie. Nerostou zde velké domy, prostor to nedovoluje a to nám konvenuje. Navíc je tu vzrostlá zeleň. Nestavíte na poli, kde nic není a všechno musí vyrůst, což trvá třeba 15, 20 let,“ popisuje lokalitu majitelka.

V době koupě pozemku bydleli v bytě, a protože vůbec nejsou bytoví, postavili si zahradní domek 8 × 4 metrů. Dva roky v něm bydleli a dá se říct, že jim nic nechybělo. Střádali na vše potřebné pro stavbu domu. Chtěli mít i všechny finanční prostředky pohromadě, protože v průběhu realizace už není možné šetřit, stavba dřevostavby jde rychle.

Když se spojí síly

Majitelé přišli za architektkou Irenou Truhlářovou z Archcon atelieru s vlastním půdorysem a představami.

„Byli jsme obtížní klienti, dům jsme si nakreslili sami. Přesně jsme věděli, jak by měl vypadat. Během diskuzí s paní architektkou jsme změnili jen asi dvě věci. Primárně jsme architekta vlastně ani nehledali, spolupráce se rozvinula na základě reference námi vybrané dodavatelské firmy. Úzce s tímto ateliérem spolupracují, architekti znají daný konstrukční systém a umí s ním ve statické i projektové přípravě dobře pracovat. Celkově je jejich spolupráce během celého procesu od plánování po realizaci zaběhnutá a prověřená, což potvrzuje i naše zkušenost a výsledek,“ říká majitelka.

Dřevostavba je příjemná, teplá a dřevo je majitelům blízké. Je to materiál, který se neokouká a velmi dobře se v něm bydlí. Nic není studené. I když je venku zima, zatopíte se v kamnech a do půl hodiny je teplo. V létě je v domě díky venkovním žaluziím chládek, zvlášť když se nepouští dovnitř teplý vzduch.

Představy o novém bydlení

Oba vyrostli v domě, takže vědí, co jim vyhovuje a naopak vadí. „Věděli jsme, že chceme bungalov, hodně zapuštěný do zahrady. A taky přístup do zahrady odkudkoli z domu, abychom s ní během celého roku neztráceli kontakt. Chtěli jsme co nejvíce prosklený a otevřený dům. Mimo jiné proto, že máme mnoho pokojových rostlin,“ vysvětluje majitelka.

Úložné prostory jsou vymyšleny tak, aby zde nemusely být skříně. Jsou po ruce, ale zároveň schované. Majitelé nejsou fanoušci otevřených obytných prostor - spojených kuchyní s obývacím pokojem.

Během stolování v jídelně má člověk hezký výhled ven a je stále na co se dívat. Přitom máte díky velkým rostlinám pocit, že se nacházíte v zimní zahradě.

„Všimla jsem si, že mnozí jsou pak bezradní se zařizováním takového interiéru. Není se čeho chytit. Končí to třeba gaučem v prostoru, kde se ale člověk nikdy nebude cítit dobře. Postrádá to útulnost, není to ten bezpečný kout, nejste chráněni. Takhle jsme to nechtěli, proto je mezi kuchyní a obývákem částečná stěna. Dopředu jsme přesně zvažovali, kam dáme nábytek. Komfort nám poskytuje sauna. Je to takový náš pravidelný rituál, který si moc užíváme.“

Majitelé uvažovali i o pasivním domu s rekuperací, ale nakonec ho zavrhli. Mají pořád otevřená okna a přísun čerstvého vzduchu tímto způsobem je pro ně základ.

„Také ekonomicky nám to nevycházelo zase tak výhodně; ani nepříliš levná rekuperace ani čerpadlo, při naší malé spotřebě. Navíc to někdo musí vyrobit a někam dovézt, takže ekologie je taktéž sporná. Nakonec jsme zvolili zlatou střední cestu - nízkoenergetický standard, dobrou izolaci a provedení. Takhle nám to stačí, jsme v tomto ohledu maximálně spokojení.“

Dům má difuzně otevřenou konstrukci: masivní dřevěný panel s dřevovláknitou izolací je spojený šrouby.

Interiér z českých zdrojů

Interiérové řešení je přesně podle představ majitelů. Součástí plánování dispozice bylo místo pro rostliny. Jsou to velké solitérní kousky, které vyžadují dostatek prostoru. Svoje místo mají hlavně v jídelně, ty menší pak na policích v chodbě. Kytky prostor jedinečně zabydlí, takže pak lze mít minimum nábytku.

Prioritou bylo najít co nejvíc produktů od lokálních firem. Majitelé jsou patrioti, když se jim podaří získat něco pěkného původem z Čech, mají z toho vždy dobrý pocit.

„Bydlíme tu necelý rok a jsme moc spokojeni. Bylo až magické vidět, jak se zhmotňují naše promyšlené vize, které jsme tak důvěrně znali. Když máme zmínit konkrétní věci, které si na domě užíváme, vlastně nevíme, líbí se nám všechno. Teď se můžeme těšit, jak se dům bude proměňovat spolu s rostoucí zahradou, která bude třeba za 10 let vypadat tak, jak je naplánovaná,“ uzavírají majitelé.

Modřínová prkna mají šířku 19,5 centimetru. Pro dodavatele netradiční přání nakonec vytvořilo krásnou neokoukanou fasádu.

Technické parametry:

Zastavěná plocha: 159,61 m²

159,61 m² Užitná plocha: 142,19 m²

142,19 m² Konstrukční systém: masivní dřevěné panely (CLT), pohledové i skryté krokve, dřevovláknitá tepelná izolace

masivní dřevěné panely (CLT), pohledové i skryté krokve, dřevovláknitá tepelná izolace Teplo: přípravy teplé užitkové vody a vytápění - elektrický kotel Dakon Daline PTE 8, příkon 8kW

přípravy teplé užitkové vody a vytápění - elektrický kotel Dakon Daline PTE 8, příkon 8kW Projekt: Archcon atelier

Archcon atelier Realizace: Dřevostavby Biskup

Dřevostavby Biskup Typ domu: nízkoenergetický

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.