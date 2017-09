Na modré díry zapomeňte. Koupací jezírka zahradě sluší a jsou bez chloru

Koupací jezírko je uměle vytvořené jezírko bez přítoku, pro jehož správné fungování jsou klíčové rostliny. Přírodní bazény, tzv. biobazény rostliny nepotřebují.

V jejich funkci nehrají žádnou roli. Jezírka imitují stojaté vody a konstrukce biobazénů imituje přírodní model proudící vody. Vzhledem k tomu, že jsou biobazény většinou vybudovány na menší ploše, není údržba časově příliš náročná a lze ji částečně automatizovat.

Přírodní koupací jezírka jsou rozdělena na užitkovou zónu určenou ke koupání a na regenerační zónu, která slouží k úpravě vody. Pro čistou vodu je totiž důležitá rovnováha všech organismů, tzn. vodních rostlin, mikroorganismů a planktonu.

Velmi důležitý údaj je obsah fosforu. Údaj vyšší než o 0,1 mg v litru vody znamená vyšší sezonní nárůsty řas a zelených zákalů a těžší, zdlouhavý boj o kvalitní biotop. Podle poměru užitkové a regenerační zóny a míry využití techniky se koupací jezírka dále rozdělují na tři typy.

1. Není vybaven žádným technickým zařízením

Jezírko imituje stojatou vodu v tůni nebo rybníce. Úprava vody probíhá prostřednictvím zooplanktonu a sedimentací ve všech zónách. Voda může mít přirozený zákal. Výhodou je nenáročná péče. Užitková zóna by měla mít hloubku 2 - 2,5 m a je výrazně oddělena od regenerační zóny. V tomto případě zabírá z celkové plochy 60 až 70 %. Koupací (užitková) část činí jen 30 až 40 % plochy.

2. Koupací jezírko s odsáváním hladiny

Principy a procesy odebírání živin jsou stejné jako u prvního typu. Kromě toho jsou z hladiny odstraňovány nečistoty a utopený hmyz prostřednictvím cirkulace vody přes skimmer či skimmerové jezírko. Péče je trochu náročnější. Dvakrát ročně je potřeba odsávat ze dna sedimenty, v srpnu posekat ponořené rostliny a na podzim ostříhat pobřežní rostliny.

3. Koupací jezírko s pomalým mineralizačním filtrem

V tomto druhu jezírek probíhají stejné procesy jako u předchozího typu a rovněž péče o ně je podobná. Navíc je zde vybudován mineralizační filtr - zařízení s minerální nebo umělou náplní s velkým aktivním povrchem, na kterém se zachycují organické substance a živiny.



Jezírka většinou spojují užitkovou zónu ke koupání s rostlinnou částí, která je od té hluboké oddělena například podvodními trámy a samostatnou štěrkovou vodní plochou s mikrobiologickými filtry. Součástí všech jezírek by také měly být vodní řasy. Jsou totiž velmi užitečné pro zajištění kvalitní a čisté vody.

Bezpečnost především. Schody do vody s praktickým madlem i pro starší osoby.

Výhody a nevýhody koupacích jezírek

Klady:

Je v nich voda, která není nepříjemně cítit.

Obejdete se zcela bez chemie.

V zahradě působí přirozeněji než plastový bazén, protože plně respektuje specifika okolí.

Nízké provozní náklady.

Znamenají celoroční přínos pro otužilce, případně milovníky kluzišť.



Jsou částečně samočisticí.



Mají estetickou funkci a zlepšují i klima ve svém okolí.



Jsou potěšením pro milovníky přírody - kolem biotopů je živo.



Mají stabilní kvalitu vody bez chloru a dalších dráždivých látek, které mohou vyvolat alergii.



Zápory:

Pokud voda zezelená, trvá delší dobu, než ji dokonale vyčistíte. Biotop totiž musí nastartovat přirozené procesy a to může trvat týdny.

Pro některé jedince může být chladné. Teplota vyšší než 20 stupňů Celsia však přírodním biotopům nesvědčí.

Sluneční svit by na jejich hladinu neměl dopadat déle než pět hodin denně.

Má značné nároky na plochu a rovněž na objem vytěžené zeminy. Ideální je zhruba 100 a více m².

Jste-li milovníci sterilní čistoty, koupací jezírko možná nebude správnou volbou. Voda bývá průhledná maximálně do dvou metrů.

Okolí vodní plochy. Dojem přírodního koupání dotvářejí kameny z blízkého lomu, které splynou s prostředím.

Přírodní bazény

Tzv. biobazény jsou uměle založené nádrže bez přítoku, ovšem s proudící vodou. Čištění vody zajišťuje technologie biofiltru. Činností mikroorganismů přichycených na povrchu substrátu v biofilmu se z protékající vody odebírají živiny tak, aby obsah fosforu byl do 0,010 mg/l. Biofilm na povrchu biofiltru postupně narůstá, a musí se proto pravidelně odstraňovat. Biobazény vyžadují pravidelnou údržbu, která spočívá i ve vysávání dna. Existují dva typy biobazénů.

1. Koupací bez funkčních regeneračních zón

V tomto biobazénu hrají rostliny jen dekorativní funkci. Přes tzv. skimmer proteče více než jednou za den všechna voda obsažená v jezírku. Obsah volného fosforu nesmí překročit 10 mikrogramů na litr vody. Voda se musí pravidelně obohacovat o dusík.

2. Biobazén bez rostlin

Postrádá rostliny, plankton i ostatní živočichy běžně se vyskytující ve vodním prostředí. Kvalitu vody zajišťuje filtrační systém s vysokou proudící rychlostí 24 hodin denně. Koupací zóna může být až 100 % vodní plochy.



Pokud jste se rozhodli založit si na svém pozemku koupací jezírko anebo biobazén, pak už máte jasno o jejich výhodách a s největší pravděpodobností se do toho nehodláte pustit sami.

Výběr typu zahradního jezírka a instalaci biologicko-mechanického filtru, včetně čerpadla a dalších technologií, je lepší svěřit specializované firmě, která má s budováním biotopů dlouholeté zkušenosti, dokáže zvážit specifika lokality a ušetří vám možné nezdary.

Výhody a nevýhody biobazénů

Klady:

Obejdete se zcela bez chemie.



Čištění probíhá pomocí mikroorganismů v biofilmovém filtru.



Nečistoty splynou s prostředím.



Může být i velmi malý a zcela bez rostlin.

Stabilní kvalita vody bez chloru a dalších dráždivých látek, které mohou vyvolat alergii.

Zápory:

Přírodní voda láká další organismy, pro někoho mohou být žáby a vážky nepříjemné.

Objemnější filtr.

Finanční náročnost technologie.

Větší nároky na prostor pro technologii (často bývá nutné vybudovat podzemní šachty velkých rozměrů nebo technologii umístit do dalších objektů na zahradě - zahradního domku či garáže).



K jezírkům a bazénům neodmyslitelně patří zeleň, která celkový dojem dotváří. Nebojte se sázet k vodě v zahradě stromy, ty tam vysloveně patří. Jasně že vám to žádný z bazénářů ani jezírkářů nedoporučí, budete mít totiž víc listí ve vodě, ale bude to vypadat řádově lépe. A pokud zvolíte správný strom s větším listem a bez zbytečného opadu květů a tak dále, stojí ta údržba za to. Trávy a rákosy vypadají u přírodní vody dobře. Nebojte se také kvalitního osvětlení a klidně ani protiproudů.