Připravte dětem překvapení po návratu z prázdnin. Jak se nebát barev

Proměna dětského pokoje jen pomocí barev a textilu je logická, vyžaduje mnohem menší finanční náklady než výměna veškerého nábytku.

Dětské pokoje by rozhodně neměly být nudné a „sterilní“.

Vymalovat dětský pokoj však nemusí být jen otázkou potřeby změny, stěny častou nesou stopy používání.

Vymalovat lze sice pouze bílou, ale současný trend je jiný: využívá se kombinace bílé a dalších barev, například žluté a tyrkysové, které nahradily dříve tak obligátní růžovou a modrou. Jsou totiž optimistické a děti je mají rády bez ohledu na pohlaví.

Část stěny, ale třeba i nábytek, pak lze upravit tabulovou nebo magnetickou barvou, takže není nutné brzdit děti v jejich kreativitě. Často se v dětských pokojích barvami na stěnách odděluje spací část od hrací, právě zde se tabulové a magnetické barvy (Nikido Magnetic, Finess, Balakryl) využijí nejčastěji.

U nové výmalby je nutné neopomenout penetraci. Používá se převážně na zpevnění různorodých podkladů a k sjednocení savosti.

Zda je nutné penetrovat, vám ukáže jednoduchý test: několikrát přejeďte jedno místo válečkem, pokud na něm ulpívá původní barva, penetrace je nutná.

Když se rozhodnete penetraci vynechat, riskujete, že se vám nový nátěr bude loupat a budou na něm viditelné mapy.

Jaké vybrat barvy

Zažitá představa ideálního pokoje pro malé děti je romantická, s pastelovými barvami jako žlutá, jarní zelená nebo oranžová. To už ale dávno není in. Ve hře je zejména jednoduchost: bílý základ či tmavé odstíny jako šedá, šedomodrá nebo šedozelená působí s vhodně zkombinovaným barevným nábytkem a doplňky optimisticky a stylově.

Tmavé barvy jsou dnes moderní, hodí se k výrazným barvám, jako jsou žlutá, tyrkysová, růžová, mandarinkově oranžová, svítivé fluo barvy, fialová, ale i pastelové barvy.

Ty by měly být teplé a jakoby zašlé, budou působit přirozeněji. Inspirujte se offwhite paletou, která může být jemně béžová, jemně růžová, zelenkavá (mentolová) či modrošedá.

Tabulová magnetická barva Nikido Magnetic je určena pro vnitřní použití na dřevo, kovy, plasty, tapety i omítky. Pro dosažení nejlepších výsledků se doporučuje použití tří vrstev.

Základ by měl být ovšem bílý. Nejčastěji se používá Primalex Fortissimo nebo Primalex Inspiro, který lze obarvit až na 20 000 odstínů. V případě prvního jde o nátěr z kategorie „omyvatelných“, tedy s velmi dobrou otěruvzdornosti i za mokra (zašpiněná místa lze omýt například pouze vodou s jarem a hadříkem).

Záleží jen na fantazii

Dnes už dětské pokoje nebývají tak naivně dětské, jako tomu bylo dřív. Jsou mnohem sofistikovanější, používají se v nich i designové ikony v mini dětských verzích. Přednost dostává jednoduchost a variabilita, ale také interaktivní prvky v podobě různých houpaček, lezeckých stěn, žebříky či lana na šplhání zavěšené na stropě a podobně pro adrenalinové vyžití dětí.

Tabulová barva na zdi řeší problém s malými malíři. Je ekologická, zdravotně nezávadná a vhodná i pro nátěry dětského nábytku nebo hraček.

K oblíbeným stylům patří stále „námořnický“. „Je prostě in a nevyjde jen tak z módy. S dítětem dobře poroste a vydrží i několik let, aniž by působil příliš dětsky. Do námořnického stylu patří modrá, bílá nebo šedá, žlutá a červená. Vhodnými doplňky jsou například pruhované polštáře, vlaječky, kotvy, pádla, nafukovací kruhy,“ radí interiérová designérka Saša Dýcková.

Ze stávajícího vybavení dětského pokoje se kvůli změně nemusí nic vyhazovat, stačí vzít do ruky štětec a ty správné barvy. Pocit slunce, tepla a léta dětem prodloužíte třeba použitím sytě žlutých doplňků, které lze zkombinovat s námořnickou modrou a neutrálními barvami, jež utlumí převažující bílou. Z nudného interiéru se může stát optimistický, prázdninový a svěží prostor.

Postup při natírání koše Odpadkový koš nejprve natřete celý žlutou barvou, alespoň ve dvou vrstvách tak, aby neprosvítala původní barva. Mezi vrstvami nechte nátěr dobře zaschnout, ideálně asi čtyři hodiny. Důkladné proschnutí obou vrstev je v tomto případě zásadní, aby se pak z odpadkového koše barva nestrhla, až se bude sundávat „maskovací“ pásku. S ní si vyznačte pruhy. Pásku přilepte důkladně, aby barva nezatekla, kam nechcete. A pak už jen natíráte modrou barvou (Balakryl UNI) tolik vrstev, abyste byli spokojeni s výslednou barvou. Po úplném zaschnutí opatrně pásku odlepte.

Kromě klasických barev lze při proměně dětského pokoje použít také spreje, oblíbené jsou univerzální akrylátové barvy určené na kov, dřevo, plast i keramiku.

Mezi speciálními spreji najdete transparentní lak v matné i lesklé variantě a také stříbrný či zlatý metalický sprej. Výhody? Spreje rychle schnou, mají vysokou přilnavost a odolnost proti vnějším povětrnostním vlivům, rzi nebo chemikáliím, jako jsou olej nebo nafta.

Použít je můžete i na starý oprýskaný radiátor. Barva na radiátory ve spreji je totiž odolná vůči vysokým teplotám, nežloutne a neloupe se. Předností aplikace stříkáním je také to, že se dostanete snadno do záhybů, kam se běžně štětec hůře dostává.

Detail dětského pokoj po proměně - žlutá barva jej rozzářila.

Topení nejdřív očistěte a podle potřeby přebruste brusným papírem. Poté důkladně zakryjte plochy za topením i okolo něj, aby se barva nedostala na nechtěná místa kvůli rozstřiku barvy. Pak už stačí sprej pouze protřepat a nastříkat na radiátor.

U nábytku, třeba staré židle, zase stačí zbrousit původní nátěr. Pak už stačí vybrat Univerzální barvu, protřepat sprej a nastříkat jej na židli. Pokud chcete obarvit jen některé části židle, zakryjte nechtěná místa maskovací páskou. Po zaschnutí pásku sundejte a celou židli ještě zafixujte bezbarvým lakem.