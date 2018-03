To jsou Holešovice K Praze byla obec Holešovice připojena v roce 1884 a do roku 1960 nesla jméno Holešovice-Bubny. Nachází se tu šedesát nemovitých kulturních památek, ve spodní části Holešovic (pod Letnou u Stromovky) jsou to především obytné činžovní domy a Veletržní palác.

Dnes slouží hlavně k bydlení, v přízemí činžovních domů funguje množství hospod, barů, kaváren, obchůdků a společenských center. Byznys se koncentruje zejména na druhou stranu Holešovic v okolí holešovické tržnice, zde do budovy Bubenská 1.

Rozloha a využití Královské obory se v průběhu let měnily, dnes se rozkládá na 95 ha a kromě sportu a odpočinku v přírodě slouží i jako arboretum. Její součástí je i Výstaviště a planetárium.