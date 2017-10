Jak se prodávají nemovitosti po Leie z Hvězdných válek a její matce

Ať už jsou důvodem přeplněné skladovací prostory, finanční těžkosti anebo stále se zvyšující cena archivování, nikdo se s památkami neloučí lehce. Výprodeje bývají mimořádnou událostí pro všechny, kteří si říkají filmoví či hudební fanoušci.

Unikární fotografie: matka Debbie Reynoldsová a dcera Carrie Fisherová, za nimi šaty Marilyn Monroe

Pro každého se vždy něco najde, ať už jenom za dvě stovky nebo také za miliony dolarů. Třeba slavné šaty Marilyn Monroe ze scény s vlající sukní nad větrákem metra v New Yorku z filmu Slaměný vdovec se v roce 2011 prodaly podle Guinnessovy knihy rekordů za 5,52 milionu dolarů (dnes téměř 122 milionu korun).

Prezident aukční síně Profiles in History, Joseph M. Maddalena, říká o aukcích: „Nechtěl bych tvrdit, že jde o obor, kterého se ekonomické problémy nedotýkají. Pravdou je, že sběratel, který dříve koupil deset rekvizit, jich dnes koupí jen polovinu. Na trh ale přicházejí i předměty, které by se na něm jindy neobjevily a zájemci o ně si to uvědomují. Jde o ojedinělé možnosti, které se opět dlouho nenabídnou. Díky tomu jejich ceny stoupají.“

Jen před pár dny (7. až 9. října 2017), nabídl Maddalena v aukci neobvyklé rekvizity a nemovitosti, které jsou součástí sbírky Carrie Fisherové známé z Hvězdných válek a její matky Debbie Reynoldsové. Patřil k nim i rodinný ranč v Crestonu či taneční studio v Severním Hollywoodu, které patří ke klenotům z pozůstalosti slavné dvojice.

První nemovitost už byla dříve na trhu za 4.8 milion dolarů (106 milionů korun), ale kupec se nenašel. Studio na Lankershim bulváru šlo do aukce za 6,15 milionu dolarů (přibližně 136 milionů korun). Bylo založeno v roce 1979.

Stalo se komfortním prostorem pro tanečníky na ploše 500 čtverečních metrů. K jednoduchému luxusu tady patří uvolněná atmosféra, šest prostorných sálů, včetně privátních salonků, šaten a sprch. V průběhu let se tady připravovali Michael Jackson, Madonna, Cher, Usher, Mariah Carey a další. Zkoušeli si zde svá vystoupení.

Ranč je v kalifornském okrese San Luis Obispo, severně od Los Angeles, na 44hektarovém pozemku. Tvoří jej hlavní budova, penzion pro obsluhu, ateliér a stodola. Hlavní stavba má rozlohu 10 tisíc metrů čtverečních s výtvarnými dílnami, filmovým a televizním produkčním studiem.

Obytný dům tvoří šest ložnic, pět koupelen, knihovna, tělocvična a kuchyň včetně venkovního barbecue. Divadelní a projekční místnost má dvacet sedadel. K nemovitosti patří zelené pastviny a čtyři studně. Joseph Maddalena říká: „Debbie si vždy přála nabídnout něco nastupujícím generacím filmových tvůrců, co nejširšímu okruhu přátel a následovníků.“

Farma Debbie Reynoldsové - schodiště v hlavní obytné budově

Reynoldsová se proslavila díky muzikálům Zpívání v dešti, The Affairs of Dobie Gillis, The Rat Race. Na Oscary byla nominovaná za hlavní roli v muzikálu The Unsinkable Molly Brown z roku 1964. Zemřela loni, jen den poté, co její dcera Carrie Fisherová, odešla na věky z Lucasových Star Wars. Objevila se v desítkách filmů, v nichž hrála po boku Gena Kellyho (Zpívání v dešti), Franka Sinatry, Tonyho Curtise nebo Freda Astaira.

Debbie Reynoldsová proslula svou sbírkou slavných kostýmů.

Součástí aukce bylo dále více jak 1 500 předmětů, včetně originálu britské telefonní budky, Carrie Fisherové osobní židle ve stylu režisérského odpočívadla a velicího místa z filmu Hvězdné války: Návrat Jediho a samozřejmě řada kostýmů.

Právě Debbie Reynoldsové patřily i šaty Marilyn Monroe prodané už v roce 2011. Část zisku z říjnové aukce připadla charitě Debbie Reynoldsové (The Thalians) a vnučce Billie Lordové.