Architekti, kteří se nebojí navrhnout postel jako kinetický objekt

Rekonstrukce bytu Kafkova

„Návrh bytu, který je určen pro krátkodobé pronájmy, je založený na dynamicky proměnlivém interiéru. Jeho hlavní součástí je velký obytný prostor s kuchyní i ložnicí v jednom. Využili jsme prostor do posledního centimetru a navrhli řešení s hotelovým komfortem,“ vysvětluje architekt Jerry Koza z ateliéru SAD.

Dominantním prvkem celého interiéru se stala otočná postel. Kruhové lůžko jako kinetický objekt, jako sochařská instalace, která dovoluje bezprostřední změnu podoby obývacího pokoje a ložnice ve vzdušný salon.

Postel tvoří dřevěná kruhová základna s vysokou zaoblenou apsidou. Pouhým pootočením o 180 stupňů nechá tato zvýšená pelest vzniknout elegantní zaoblené prostorové příčce, která v okamžiku skryje rozestlané lůžko a zcela změní interiérový dojem.

„Podobným způsobem jsme řešili i šatnu, která funguje jako obrovský výsuvný šuplík. Kuchyň je vybavena na míru vytvořenou dvouúrovňovou linkou přecházející v jídelní stůl. To vše na šesti hliníkových nohách, připomínajících přistávací konstrukci vesmírného modulu,“ doplňuje Jerry Koza.

Byt je určen pro krátkodobé pronájmy. Přistupovali jste k návrhu jinak než v případě bytů pro jednoho konkrétního investora?

Ano, chtěli jsme, aby byt měl jedinečnou zážitkovou atmosféru. Pracovali jsme s kontrastem původ­ních repasovaných historických prvků a nově vloženého moderního, na míru navrženého nábytku.

Dominantu obývacího pokoje tvoří bezesporu otočná postel. Odkud přišel nápad?

Do obloukové nárožní a nejatraktiv­nější části bytu, s výhledem na ná­měs­tí, jsme chtěli umístit obývací prostor s kuchyní a jídelnou. Zároveň jsme chtěli minimalizovat zásahy do pů­vodních konstrukcí a podlah, ty jsme zde ponechali.

Požadavkem investora bylo ale i umístění ložnice, což nás dovedlo k otočnému objektu postele a obytný prostor jsme konci­povali spíše jako salon. Pouhým pootočením o 180 stupňů nechá tato zvýšená pelest vzniknout elegantní zaoblené prostorové příčce, která v okamžiku skryje rozestlané lůžko.

Kuchyň je vybavena na míru vytvořenou dvouúrovňovou linkou přecházející v jídelní stůl.

Šatna funguje jako jeden velký šuplík. Byl to záměr vycházející z fungování bytu?

Ano, byl. Prostor výtvarně navazuje na otočné řešení postele v rámci obytného prostoru salonu. V bytě jsme chtěli mít šatnu jako intimnější prostor se zrcadlem, který nám ale nebude trvale ubírat prostor.

Toto řešení by bylo pro dlouhodobé bydlení již nepraktické, ale pro účely krátkodobých pronájmů na platformě AirBnB je to naopak velmi užitečné a přináší to nevšední zážitek. Návrh se úspěšně zúčastnil soutěže Interiér roku.

Vizitka bytu Dispozice: 2+kk Užitná plocha: 98 m2 Stavební konstrukce: původní zděné Povrchy stěn: malba, stěrka, mozaika Povrchy podlah: původní bukové parkety Vytápění: ústřední plynové Realizace: 2015 Autoři: Adam Jirkal, Jerry Koza; spolupráce: Vítek Markvart; zhotovitel: MY76

Rodinný dům Davle

Dům v Davli má podobu jednoduché krychle se sedlovou střechou.

Objekt domu v Davli byl vystavěn na základech původní dřevěné chaty z konce 50. let. Má podobu jednoduché krychle se sedlovou střechou. Nadsvětlíky ve štítech se otevírají pohledům do korun stromů. Barevnost a materiály odkazují k fenoménu československého chatařství 20. století.

Pastelově zbarvené desky jsou z exteriéru chráněny před povětrnostními podmínkami průhlednou vlnitou sklolaminátovou deskou. Minimální dům je plnohodnotným bydlením s nádherným výhledem na soutok řek Sázavy a Vltavy.

Vizitka domu Dispozice: 5+kk Užitná plocha: 102 m2 Stavební konstrukce: dřevostavba Stěny: fasádní obklad průsvitný vlnitý sklolaminát, vnitřní stěny překližka Střecha: vlnitý ocelový plech Podlahy a stropy: podlaha – masivní dubová prkna, strop – dřevěný trámový Vytápění: podlahové elektrické Autoři: Adam Jirkal, kooperace Matěj Petránek; autor interiéru + realizace: Matěj Petránek Realizace: 2014 až 2015

Půdní vestavba Moravská

Podkrovní dvoupodlažní byt pro mladou rodinu charakterizuje rafinované použití tlumených barev a přírodních materiálů v čele s nepálenou cihlou. Tu si klient sám vyrobil na vlastním lisu. Hliněné omítky a zmíněné cihly tak dodávají bytu příjemný naturální charakter připomínající venkovské stavení nebo mexickou usedlost.

Půdní vestavba Moravská: byt pro mladou rodinu charakterizuje rafinované použití tlumených barev a přírodních materiálů v čele s nepálenou cihlou.

Schodišťová šachta vedoucí do druhého podlaží je pokryta magnetickým povrchem a zároveň tak funguje jako dětská nástěnka. Nahoře pak interiér bytu vrcholí působivým výhledem a rozlehlou terasou. Prvky, jako je precizně navržené a vyrobené minimalistické zábradlí nebo měkce tvarovaný kompozitový vikýř, pak jednoduchost bytu rozehrávají v drobných detailech.

Vizitka bytu Dispozice: 5+kk Užitná plocha: 170 m2 + terasa 37 m2 Stavební konstrukce: zděné, nepálené hliněné cihly Povrchy stěn: hliněné omítky Povrchy podlah: dubová prkna Vytápění: centrální plynové Realizace: 2014 Autoři: Jerry Koza, Adam Jirkal; spolupráce: Pavel Nový a Dana Matoušová; zhotovitel: MY76

