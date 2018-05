Romantické bydlení na kopci: architekti majitelům splnili jejich sen

Dalším krokem k vysněnému bydlení bylo setkání investorů s architekty Pavlem Kosnáčem a Martinem Križanem z ateliéru KOSI architekti: „Oslovil mě široký záběr jejich projektů. Všechny věci, které jsem od tohoto ateliéru viděl, byly přitom výborné,“ zdůvodňuje své rozhodnutí pro spolupráci majitel.

Romantické bydlení

Klid, ticho a výhled nad rodinné domy, šplhající se nahoru po svahu, až za Dunaj, na kopce a úhledně obdělané pásy polí v Rakousku. Pozemek na konci ulice, kde se svah zmírňuje a vesnici pomalu střídá les… V okolí Bratislavy byste dlouho hledali romantičtější.

„Předtím jsem bydlel v centru města. Věděl jsem, že Děvín existuje, ale ani se mi nesnilo, že tu jednou budu žít,“ říká majitel. Jenže když přišel na toto místo, hned se rozhodl.

„Přesně jsem si tu dokázal představit dům, jaký jsem už dávno chtěl postavit: s půdorysem ve tvaru U, s velkými zasklenými stěnami a výhledem. Děvín jsem si nakonec velmi oblíbil. Je tu ticho, klid, čerstvý vzduch... Často sem přijdou až pod okno srnky. A mám skvělé sousedy, což je také důležitá věc,“ vypočítavá pozitiva svého bydlení investor.

V dobrém vzpomíná i na komunikaci se starostkou a stavebním úřadem: „Nejenže nám neházeli klacky pod nohy, ale naopak, pomáhali nám, čehož si opravdu vážím.“

Začali od kuchyně

Dům je zasazený do horní části pozemku tak, aby chránil zahradu od ulice a vytěžil ze své polohy maximum: denní místnosti jsou obráceny na jih, jihovýchod a jihozápad, směrem k výhledům, a opravdu intenzivně propojené s exteriérem.

Půdorys ve tvaru U vytvořil chráněné atrium a zároveň dispozici s logickými vazbami.

V hlavní části domu, v přízemí, je kromě otevřené denní zóny i ložnicová část, která zabírá jihozápadní křídlo. Poschodí, které zasahuje jen nad střední část „účka“, je věnované dvěma pokojům pro hosty. „Pravidelně sem jezdí děti, které jsou už dospělé. A možná je časem využijí i vnoučata,“ plánuje majitel.

To, že srdcem denní části je neobvyklá kuchyň, rozhodně není dílem náhody. O kuchyni bylo totiž rozhodnuto dříve, než byl vymyšlený dům. „Velmi se mi líbila, tak jsem ji objednal a vzal jsem architekta Kosnáče do showroomu. Řekl, že jsem blázen. Ale nakonec ušil dům na míru kuchyni,“ směje se majitel. „Určitě to není standardní postup, ale myslím, že to dobře dopadlo.“

„Představu domu do U jsem nosil v hlavě možná 20 let,“ prozrazuje majitel. „Myslím, že je to takto účelné i hezké. A hlavně se nám tady dobře bydlí,“ uzavírá.

Za jeden provaz

Investor měl o svém domě poměrně přesnou představu a při navrhování a dolaďování detailů projektu se s architekty Kosnáčem a Križanem výborně shodli.

„Bylo skvělé, že mě poslouchali a akceptovali mé názory a představy. Dokonce dokázali ocenit dobré nápady. To ne každý architekt dokáže. Myslím, že i proto se tu tak dobře cítím, že od začátku navrhovali dům tak, aby mi vyhovoval. Protože já tu přece budu bydlet.“

Velkolepý prostor jídelny v centru dispozice je vysoký přes dvě podlaží. Dojem z něj podtrhuje dřevo, které z podlahy plynule přechází až na stěnu se schodištěm. V tomto místě je propojené hlavní obytné podlaží s poschodím.

Technické informace Autoři: Pavel Kosnáč a Martin Križan, KOSI architekti Zastavěná plocha: 192 m2 Užitková plocha: 379 m2 Základy: železobetonová monolitická deska uložená na základových pásech Svislé obvodové konstrukce: v suterénu železobetonové, z tvárnic TD, nadzemní podlaží z cihel POROTHERM Profi 38 se zateplením, nosný systém na 1. NP doplňují železobetonové sloupy Vodorovné konstrukce: železobetonové stropní desky Střechy: obrácené ploché, nepochozí se štěrkovým posypem, nad částí garáže extenzivní zelená střecha Výplně otvorů: hliníkový systém s izolačním trojsklem Vytápění: teplovodní podlahové, chlazení stropními sálavými panely, kondenzační plynový kotel Wiessmann Komín: z tvárnic systému Schiedel

