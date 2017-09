Architektkou roku je Kateřina Šedá. Nepracuje s cihlami, ale s lidmi

Porota ceny udílené v rámci veletrhu FOR ARCH v odůvodnění uvedla, že smyslem architektury je poskytovat prostorový rámec pro nejrůznější projevy života. Ostatně už v roce 2015 získal toto ocenění architekt Adam Gebrian, a to za popularizaci architektury, nikoliv za konkrétní stavbu.

Projekty Kateřiny Šedé se většinou odehrávají přímo na vesnicích nebo v ulicích měst. Experimenty s mezilidskými vztahy mají za cíl vyvést zúčastněné ze zažitých stereotypů nebo sociální izolace. Pomocí jejich vlastní, někdy vyprovokované aktivity se pokouší probudit trvalou změnu v jejich chování.

Kateřina Šedá, držitelka Chalupeckého ceny pro mladé výtvarníky, se zabývá tím, co se označuje jako sociální architektura.

„Kateřina Šedá je jednou z nejzajímavějších současných umělkyň. To, co dělá Kateřina Šedá, to není architektura. Kateřina se zabývá vztahy mezi lidmi a to je to, z čeho architektura vyrůstá. Je to nesmírně důležitá činnost a architektky a architekti by ji měli znát,“ uvedla porota.

„Udělení ceny mě překvapilo. V cizině, kde často dělám projekty, to nazývají sociální architekturou. Pro ně to je druh architektury, který se nestaví z cihel, ale z jiného materiálu,“ popsala své dojmy z ocenění výtvarnice Kateřina Šedá pro ČTK.

„Nečekala jsem ale, že se umístím v soutěži, která odměňuje klasickou architekturu. Člen poroty Josef Pleskot uvedl, že je to pro něj dost zásadní sdělení pro veřejnost, že chce dát najevo, že architektura nejsou jen cihly,“ uvedla.

Architekt Pleskot po vyhlášení výsledků soutěže totiž zdůraznil, že se lidé domnívají, že architektura je o domech, ale tak tomu podle jeho názoru není, je to především o vztazích mezi lidmi.

„Jsem taková mezioborová, trošku nepatřím nikam a jsem všude; cena mě těší, ale rozhodně nemám ambici v budoucnu něco stavět. Já mám ambici spíše lidi z baráků, které ti architekti staví, vyhánět,“ připomíná Kateřina Šedá své akce ve veřejném prostoru.

„Často ale s architekty spolupracuji, vybírám si místa, na která třeba nejsou peníze, chci, aby je lidé sami mohli změnit. Snažím se vymýšlet různé aktivity, aby lidé na těch místech mohli fungovat a aby třeba baráky, které se jim nelíbí, neviděli...to jsou také různé způsoby práce s architekturou,“ vysvětluje umělkyně.

Cena Architekt roku je čestný titul udělovaný každoročně osobnosti, která vynikla nebo dlouhodobě vyniká v oblasti architektury a která se významně podílí na jejím dobrém jméně. Vypisovatel, tedy společnost ABF, pořadatel veletrhu, chce touto cenou zdůraznit úzkou profesní spojitost mezi stavebníkem a architektem.

Letos porota do užšího výběru nominovala i ateliér ORA, Projektil architekti a sdružení 4AM. Udělila také čestné uznání, které získal starosta obce Líbeznice Martin Kupka.