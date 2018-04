Robert Konieczny *1969 Vystudoval architekturu na Slezské polytechnické univerzitě v Gliwicích, dále studoval na New Jersey Institute of Technology. Od roku 1994 pracoval v Archistudiu v Katovicích. V roce 1999 založil studio KWKPROMES (s první ženou Marlenou Wolnikovou). Je držitelem Čestného uznání v soutěži New Bauhaus ve Výmaru, ceny World Building of the Year 2016 za Národní muzeum ve Štětíně (World Architecture Festival) a také European Prize for Urban Public Space 2016 (CCCB, opět za muzeum ve Štětíně). Získal i cenu Dům roku udělovanou časopisem World Architecture News za Atriový dům v Opoli a další ocenění. Za svůj dům Archa obdržel minulý rok 1. místo a titul The Best New Private House v rámci Design Award 2017 časopisu Wallpaper. O udělení ceny tohoto prestižního časopisu rozhodovala mezinárodní porota ve složení Amanda Levete (dříve Future System), Ramdane Touhami, Ronan a Erwan Bouroullecovi, Laeticia Casta a Tom Sachs.