Vánoční kýčaři. Vyberte dům, který se stal největší obětí svého majitele

Paul Toole žije ve Velké Británii v městě Wells. Celý rok se těší na prosinec, kdy z krabic vyndá 60 tisíc světel s LED diodami a obtočí je kolem rodinného domu. Nezapomene ani na zahradu. Jeho vášeň ho již přišla na desítky tisíc liber.

Lásce k vánočnímu zdobení propadl v roce 1998, kdy závěrem roku navštívil Spojené státy. Co tam spatřil, ho nadchlo. Nikdy neviděl tak nazdobené a zářící domy. Domů si odvážel světýlka ve tvaru rampouchů. Od té doby svůj arzenál stále rozšiřuje.

Pravidelně jezdí do USA a přiváží do domu sněhuláky, lední medvědy, soby, tuleně i tučňáky a dokonce i falešný sníh. Paul Toole svou vášeň spojil i s dobrým skutkem. Součástí jeho výzdoby je i charitativní kasička na finanční dary od návštěvníků.

Vánoční výzdobu milují i bratři Paul a Lee Brailsfordovi z Bristolu. Jejich dvojdomek v ulici Okebourne Road září do noci tisíci světýlky. Pro někoho odstrašující příklad kýčovitých Vánoc. Jim však jejich koníček přináší pocit štěstí.

„Nepijeme, nekouříme, peníze dáváme jen do vánočních ozdob. Je to naše mistrovské umělecké dílo. Naše světla jsou naše pýcha a radost,“ řekl Paul Brailsford. Za výzdobu dali bratři dohromady již nejméně 10 tisíc liber (292 tisíc korun). Stejnou částku věnovali na charitu.

Velká Británie má dokonce i nejzářivější vánoční ulici. Jmenuje se Byron Close a najdete ji v New Miltonu. Každý majitel vyzdobeného domu zaplatí za elektřinu v čase Vánoc v průměru 1 000 liber (29 tisíc korun).

Peníze za elektřinu prý nejsou pro obyvatele problém. Majitelé domů jsou vždy v sedmém nebi, když se všechna světla na dvanácti řadových domech zapnou. V ulici svítí zpívající sněhuláci a houpou se sobi již pěknou řádku let.

Vánoční kýč z Ameriky

V obci Great Neck na Long Islandu v New Yorku stojí rodinný dům doslova zasypaný vánoční výzdobou. Americký milovník vánoční atmosféry se nerozpakoval osázet Santy a sněhuláky i svou zahradu. Z ozdob na dvorku by mohl zkrášlit všechny stavby v ulici a ještě by mu zbylo.

Roztodivné figurky v podobě tučňáků a slavných postaviček z animovaných filmů šplhají po zdech domu, jsou přibité na střeše a některé se dostaly i na komín. Většina z nich v noci svítí.

Součástí slavnostní výzdoby jsou samozřejmě i nafukovací sobi. Zajímavostí jsou veselí panáčci, kteří dokonce mávají kolemjdoucím přes plot. Sousedé musí mít z takovéto zářivé výzdoby jistě velkou radost.