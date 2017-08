Zelené střechy chrání domy před horkem, lze na ně získat i dotaci

Historie zelených střech je stará minimálně 3 000 let, kdy z Afriky přišli do Středomoří Féničané a začali kolonizovat pobřeží Pyrenejského a Apeninského poloostrova. Zelené střechy plnily praktickou funkci, a to ochranu před klimatickými podmínkami. Zelené střechy se požívají jak ve Skandinávii, na Islandu nebo na severu Kanady a USA, tak také v Africe nebo Guatemale.