Odešli za prací na Valašsko a zůstali. Učarovala jim zdejší příroda

Když jsme se jako čerství vysokoškoláci stěhovali napříč celou republikou až na východ, loučili jsme se s tím, že jsme nejpozději za dva roky zpátky. To jsme ale netušili, že nás valašské kopečky okouzlí natolik, že tu postavíme dům, zasadíme stromy, zplodíme děti, postavíme terasu a budeme řešit, jak ji v létě odstínit.

Stromy a keře na nově založené zahradě přinesou stín až za několik let.

Jakmile nám venkovní teploty dovolí, rozloučíme se s domácím jídelním stolem a přesouváme naše společné stolování na terasu. Držíme se toho, že na čerstvém vzduchu lépe chutná. Snídat při ranním štěbetání ptáků a večeřet se zapadajícím sluncem je zkrátka naše.

Když slunce vadí

Život venku si oblíbily i naše malé děti. Ostré letní paprsky jim však dobře nedělají. Začali jsme tedy řešit, jak terasu zastínit a příliš tím nezatížit rodinný rozpočet. Vyhrála varianta plachtového zastínění, které pro nás mělo nádech moře a výletu na lodi.

Jemné nadouvání plachet působilo romanticky do chvíle, než začalo foukat o pár metrů za sekundu víc. To jsme si pak tipovali, které očko to tentokrát nevydrží. Nejednou si manžel musel dát závod se žebříkem, aby stihl plachty uklidit před bouřkou. A já strávila hodiny u šicího stroje, abych dala dohromady poškozené rohy plachet.

Časem starou prkennou terasu vystřídala nová, moderní, jak říká naše dcera, „beztřísková“. Plachtové zastínění však ještě trvá.

Nové zastínění bychom chtěli instalovat nad francouzské okno, které vede přímo na terasu. Tím by se nám v létě dařilo snižovat teplotu v obývacím pokoji. Velkou radost by měly především naše děti. Vyhnuly by se mazání opalovacím krémem při každé svačince na terase.

Po dovádění v bazénu by nemusely poskakovat na rozpálené terase, ale v klidu by se zabalily do deky pod novým zastíněním. A taková letní ledová káva, kterou vám hned slunce neupraví do podoby teplého pressa, tu bych si zase pod moderní markýzou užila já.