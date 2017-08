Věčně opilý soused je vulgární a vše mu vadí. Z bytu se mu line zápach

1:00 , aktualizováno 1:00

Bydlím v brněnském činžáku, do kterého se před rokem nastěhoval starší soused, který chodí domů opilý, je vulgární a vadí mu vše, co je umístěné na společné terase, a to včetně prádelních šňůr a sušícího se prádla. Navíc se z jeho bytu line nepříjemný zápach, píše čtenář do seriálu Sousedské války.