Neobvyklá zahrada je plná robotů, mimozemšťanů i nahých figurín

Každý majitel si může zvolit, jestli obohatí svou zahradu bazénem nebo pískovištěm pro děti. Žádný byrokrat mu do toho nemá co mluvit. Jestli se líbí sousedům, to nikoho nezajímá, pokud neohrozí jejich výhled na oceán nebo soukromí.

Někteří majitelé preferují zahradu v podobě safari.

Například v Beverly Hills si zahradu před domem vyzdobil majitel ve stylu afrického safari. Jiní nadšenci dávají přednost dinosaurům. Neobvyklou cestu zvolil výtvarník Kenny Irwin Jr..

Na skoro dvouakrovém pozemku v Palm Springs si postavil soukromý park otevřený veřejnosti. Je ukázkou unikátní a neobvyklé tvůrčí činnosti nazývané Robot Sculptures.

Zahrada s roboty

Gigantické postavy z recyklovaných materiálů, keramika vypálená v peci a olejové malby se skicami jsou součástí zahrady. Obrovití roboti ze starých spotřebičů, zahradního nábytku nebo odpadků často dosahují více jak třímetrové výšky. Jsou nepřehlédnutelnou součástí kolonie filmařů, populárního oddychového místa hollywoodských celebrit, včetně nedaleké nemovitosti Franka Sinatry.

Kromě palem a nativních pouštních křovin zde najdete i svět mimozemšťanů, umělých zvířat, figurín z výloh zkrachovaných obchodů či kolotoč z vyhozených a nepotřebných věcí. Umělecké představy Irwinga jsou výsledkem nepřetržité práce po celý rok, denně deset až dvanáct hodin.

Tématem jeho vizí jsou mimozemšťané z dalekých planet, kteří ho zaujali v dětství a dodnes inspirují, včetně řady surrealistických kyborgů a nahatých figurín. Nemovitost se stala jeho malířským plátnem a jediné, co zůstalo nedotčené, je bazén, kousek trávníku a patio.

Umělec hrdě tvrdí, že každoročně uvítá více jak dvacet tisíc návštěvníků. „Ze začátku si sousedi kvůli neobvyklé zahradě stěžovali, ale dnes dokonce rádi přinesou nějaké zajímavé věci k použití,“ usmívá se tvůrce.

Kritici ovšem tvrdí, že je tu podobnost s filmovými Transformes či Timem Burtonem z osmdesátých let: „Nikdy jsem se neinspiroval od jiných. Přál jsem si jen ukázat veřejnosti umění, které mě uspokojuje a baví. V podstatě jde o rozmar,“ tvrdí autor.

Pohled z ulice na Kennyho zahradu

Irwing si předkresluje komplikované sci-fi scény kuličkovým perem, lebky vytváří z pryskyřice a vášnivě vyrábí většinu věcí způsobem, který nazývá mikrovlnným uměním. Patří k tomu tavení iPodů, notebooků a jiných předmětů v mikrovlnné troubě zabudované v obřím robotu.

Jeho výtvory zaujaly televizní stanici CNBC, slavnou moderátorku Oprah, deníky i časopisy jako LA Times, People i řadu dalších, ukázky najdete i na YouTube. Dohromady proslavily neobyčejného tvůrce po celém světě.