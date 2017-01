Sousedé nás již devětkrát vytopili. Peníze od nich nikdy nedostaneme

Byt nad námi bohužel není v dobrém stavu. Majitel jej koupil ve stavu před rekonstrukcí, ale nikdy se během patnácti let do oprav nepustil. Nemovitost stále jen pronajímá, ale neudržuje. A tak nás vždy někdo vytopí. Naposledy to bylo podeváté.

Majitel se nikdy k vytopení nehlásil, neměl ani pojištění, což by při pronajímání bytu mělo být samozřejmostí, a odmítl nám dát kontakty na jeho nájemníky. Nevíme, kdo u něj bydlí a na nikoho ani nemáme spojení.

Nejsem proti pronajímání bytů, ale vše by mělo jít rozumně dohodnout, případně byt zkontrolovat. Předsedkyně SVJ mi tvrdí, že nemá právo někoho kontrolovat, ale nájemníci a obyvatelé domu by se měli řídit pravidly slušného chování a být k sobě ohleduplní, což by se mohlo dát do domovního řádu.

Nájemníci se k domu nechovají dobře. Je to vidět na společných chodbách, které jsou od neustálého stěhování čím dál tím víc zničené. Není to jejich majetek, a proto se k němu tak chovají, za rok popojedou zase jinam. Jsme slušní lidí, kteří si váží bydlení a udržují vše v pořádku. Máme nějakou možnost, jak naši situaci řešit?

Daniel Kotula, spolumajitel RE/MAX Center

Je potřeba nejdříve zmínit, že vlastník jednotky má za povinnost odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo na společných částech domu způsobil sám nebo ti, kteří s ním jednotku užívají a to včetně nájemců.

Vlastník také může zřídit pojištění, které tyto náklady na odstranění závad pokrývá. V pronajaté nemovitosti se jedná zejména o pojištění odpovědnosti nájemce případně pojištění odpovědnosti vlastníka.

Pokud se vlastník ke své odpovědnosti nehlásí, doporučuji zaslat výzvu k úhradě nákladů, které k odstranění závad byly vynaloženy a výzvu ideálně doplnit o fotodokumentaci škody a znaleckým posudkem k rozsahu škod. V případě, že vlastník na výzvu v termínu nebude reagovat, pak přichází na řadu žaloba podle paragrafu § 2900 občanského zákoníku, podle kterého je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na vlastnictví jiné osoby.

Jan Bauer, právní analytik Klusák Advokátní Kancelář - Specialisté na BD a SVJ

Uvedený dotaz popisuje bohužel častý problém, kdy se slušní a poctiví vlastníci jednotek potýkají s těmi nepřizpůsobivými. Vyřešení takové situace ke spokojenosti těch slušných vlastníků do značné míry závisí na aktivitě a důslednosti výborů společenství (či předsedů společenství vlastníků jednotek), kterým právní úprava poskytuje poměrně efektivní nástroje k donucení nepřizpůsobivého vlastníka, aby se začal chovat řádně, slušně a v souladu s jeho povinnostmi. Nelze proto souhlasit s tvrzením předsedkyně SVJ v domě tazatelky, že „nemá právo někoho kontrolovat“.

Předně, dle § 1175 občanského zákoníku má vlastník jednotky povinnost udržovat svůj byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu, to platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání.

Tuto povinnost k údržbě vlastního bytu je třeba chápat ve spojitosti s charakterem bytu jako takového, tedy jako určitého prostoru, který je ohraničen právě společnými částmi domu, ve kterém je vymezen. Z toho pak plyne význam péče o byt, například o povrchové vrstvy společných konstrukcí domu.

Vlastník bytu totiž v rámci péče o svůj byt zpravidla pečuje i o společné části, včetně dobrého vzhledu celého domu. Povinnosti vlastníka bytu pečovat o svůj byt tak, aby předcházel škodám na cizím majetku, vyplývá i z ustanovení § 2900 občanského zákoníku.

Pokud by vlastník svou povinnost neplnil a hrozila by tím škoda, je osoba odpovědná za správu domu (tedy statutární orgán společenství) povinna zakročit. Nabízí se zde zejména žaloba vůči vlastníkovi jednotky na splnění povinnosti řádné údržby bytu.

V případě, že by vlastník přes povinnosti uloženou mu pravomocným rozhodnutím soudu, nadále neplnil své povinnosti a ostatním vlastníkům tím vznikala škoda, lze doporučit postup dle § 1184 občanského zákoníku, dle kterého může statutární orgán společenství (případně i sami postižení vlastníci jednotek v domě) navrhnout soudu, aby nařídil prodej jednotky nepřizpůsobivého vlastníka.

Pošlete příběh Svůj boj se sousedy nám pošlete na adresu: bydleni@idnes.cz pod názvem Sousedské války. Zajímavé texty zveřejníme a přineseme i jejich řešení.

Dále doporučuji, aby statutární orgán společenství v daném domě důsledně prosazoval a vymáhal plnění ohlašovacích povinností, které má vlastník jednotky dle platné právní úpravy. Dle § 1177 občanského zákoníku má vlastník jednotky povinnost bez zbytečného odkladu nahlásit osobě odpovědné za správu domu změny v počtu osob, které mají v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce, jakož i nahlásit jméno a adresu těchto osob.

Obdobně pak dle § 12 zákona č. 67/2013 Sb. má vlastník jednotky povinnosti bez zbytečného odkladu nahlásit statutárnímu orgánu společenství změny počtu osob rozhodných pro vyúčtování s tím, že pokud tak neučiní, má společenství dle § 13 citovaného zákona právo požadovat po takovém vlastníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši sjednané ve stanovách, jinak ve výši 50,- Kč za každý započatý den prodlení. Je proto na statutárním orgánu, aby důsledně využil zákonných možností a zejména uplatňoval pokuty za porušení ohlašovacích povinností.

Závěrem bych proto apeloval na statutární orgány společenství nejen zmiňovaného domu, aby problematice nepřizpůsobivých či jinak problémových vlastníků jednotek věnovaly potřebnou pozornost a své stanovy nastavily tak, že budou obsahovat podrobný popis povinností vlastníků jednotek ohledně řádné péče o své jednotky a společné části, ale také odpovídající sankce za neplnění těchto povinností. Již zakomponování takové úpravy do stanov totiž může mít pro jinak nepřizpůsobivé vlastníky preventivní a současně odstrašující efekt, aby se vyvarovali protiprávního jednání.

Tazatelce samotné potom doporučuji vymáhat škodu, která ji vzniká zatečením ze sousedního bytu po osobě, která tuto škodu způsobila. V této souvislosti může vznést dotaz na osobu odpovědnou za správu domu, která má dle § 1178 občanského zákoníku povinnosti sdělit jí adresu nájemce sousedního bytu.