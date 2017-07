Centrum Vysočan. Pražské náměstí OSN se dočká zásadní proměny

Městští radní schválili studii úprav prostranství, která navrhuje umístění tramvajové zastávky přímo na náměstí, bezbariérové úpravy, nové přechody, chodníky, lavičky nebo výsadbu stromů.

Počet parkovacích míst má být zachován. Informoval Institut plánování a rozvoje (IPR). Rekonstrukce by mohla začít v roce 2020, náklady se odhadují na 370 milionů korun bez DPH.

„Vysočany se začínají stavebně rozvíjet a nemají žádné centrální náměstí, kde by se místní mohli potkávat. Věřím, že návrhy ve studii napomůžou náměstí oživit a učinit z něj příjemné místo nejen pro místní obyvatele,“ uvedla primátorčina náměstkyně pro místní rozvoj Petra Kolínská.

Impulzem pro úpravy náměstí OSN je plánovaná rekonstrukce tramvajové trati v Sokolovské a Kolbenově ulici, která je plánovaná na roky 2018 až 2019.

Náměstí OSN je hlavním veřejným prostranstvím Vysočan, ale současná podoba jeho významu neodpovídá. Cílem úprav je proto přetvořit ho v celoměstsky významný uzel, jakým je v Praze například křižovatka na Andělu. Vysočany se nyní mění z převážně průmyslové čtvrti na rezidenční.

Loni v červnu byl koncept na panelech umístěných na náměstí OSN představen lidem, kteří se k němu mohli vyjádřit. Ke vznášení připomínek byly poté vyzvané i organizace veřejné správy.

Rekonstrukci náměstí označil za pozitivní architekt Štěpán Toman ze společnosti TING Architects, ale dodal: „Otázkou však je, jestli by tuto studii měl zpracovávat IPR. Chápu, že je to pro Prahu nejjednodušší řešení, protože odpadá celý kolotoč ohledně vysoutěžení projektu a komunikace. Na druhou stranu je však zde riziko, že bude-li obdobné projekty v Praze řešit převážně IPR, mohou pak upadnout do jakéhosi stereotypu. Náměstí OSN není zanedbatelný prostor a podle mého názoru by mu slušela veřejná soutěž.“

Investor plánuje na náměstí OSN ve Vysočanech postavit tři pětipatrové bytové domy a podél Freyovy ulice šestipatrový kancelářský objekt s obchody ve spodních dvou podlažích.

Na náměstí OSN plánuje soukromý investor postavit tři bytové domy a kancelářský objekt. Proti se postavili místní rezidenti, kteří se obávají nedostatečného počtu parkovacích míst a zmenšení současného parku. Od roku 1999 je parcela v územním plánu zanesena jako stavební. „Je to pátý návrh projektu, který za moji éru na radnici vidím,“ uvedl k záměru investora radní Prahy 9 pro územní rozvoj Marek Doležal (viz článek Miliardář chce park ve Vysočanech vyměnit za kanceláře. Místní jsou proti).

Komplex budov chce stavět firma STRM Beta, jejímž akcionářem je firma Orco Propetty Group. Loni ji koupila skupina CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka. CPI patří k největším realitním investorům v ČR.