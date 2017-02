Vila slavného Michaela Thoneta, tvůrce ohýbaného nábytku, chátrá

Ve vile několik let bydlel, využívali ji i jeho potomci. Poté sloužila například jako mateřská škola či prodejna potravin. „Náklady na opravu objektu jsou odhadovány na 50 až 60 milionů korun,“ řekl ČTK místostarosta Koryčan Lubomír Daníček.

Vila je v neutěšeném stavu. Na dvou místech se kvůli tomu, že do budovy zatéká, propadá strop, jinde zase dřevěné konstrukce narušuje dřevomorka. Do některých místností tak nelze vstoupit.

Vstupní prosvětlená hala

Vila na první pohled zaujme některými architektonickými prvky. Například zábradlí nezapře původ v továrně na ohýbaný nábytek, pozoruhodná je prosvětlená vstupní hala či systém proudění vzduchu, díky němuž nevlhly sklepy. Určitě zaujme i původní nádrž na dešťovou vodu, která pomáhala snížit spotřebu pitné vody.

Budoucnost je nejasná

„Město musí postupně zajistit prostředky ze svého rozpočtu na sanování stavu částí, které je potřeba zabezpečit, a připravit projektovou dokumentaci na konkrétní účel a využití,“ uvedl Daníček.

Podle něho je nereálné, aby město vilu opravilo z vlastních prostředků. Zatím se bohužel nerýsuje ani vhodný dotační titul.

Podle Daníčka by zastupitelé mohli o budoucnosti vily rozhodnout do konce tohoto volebního období. V objektu by mohlo být muzeum, mohl by sloužit kultuře, případně pro potřeby městského úřadu.

Město chce také jednat o nákupu zbytku pozemků, které kdysi patřily ke kulturnímu domu, jenž stojí vedle Thonetovy vily. Radnice, která je majitelem stavby přibližně tři roky, by chtěla, aby okolí vily a kulturního domu tvořilo celek s parkovými úpravami.

Michael Thonet po založení koryčanské továrny založil v roce 1861 i závod v Bystřici pod Hostýnem, kde dodnes ohýbaný nábytek vyrábí firma TON. I zde si rodina postavila v roce 1873 vlastní vilu, ovšem až dva roky po smrti zakladatele firmy.

Současný stav vily v Bystřici pod Hostýnem Rekonstrukce vily stála 25 milionů korun

Tento dům měl však mnohem větší štěstí, náročná rekonstrukce objektu neskončila jen pietním „zakonzervováním“, ale praktickým využitím třípodlažního objektu na showroom.

Společnost TON zde prezentuje jak současnou produkci, tak historické kusy, jimiž se kdysi Michael Thonet proslavil. Náklady na rekonstrukci představovaly 25 milionů korun, vše zaplatil TON, a to bez jakékoliv dotace.