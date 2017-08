Hodinová věž londýnského nádraží ukrývá pozoruhodný apartmán

Jeden z nejluxusnějších bytů v New Yorku má tři patra a 650 metrů čtverečních obytné plochy. Pokud se chcete při mytí... celý článek

Nádraží stavěli osm let, po více než sto dvaceti letech se pustili do opravy. Trvala celých jedenáct let. Díky ní je... celý článek