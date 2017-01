Z digestoře a varné desky se stal jeden spotřebič. To kuchyň změní

Pokud lze z lednového veletrhu kuchyní LivingKitchen v Kolíně nad Rýnem označit něco za výrazný trend, pak je to právě prudký nástup spodního odsávání, kdy se mezi plotýnky varné desky umístí kruhová či obdélníková digestoř. Pachy a pára jsou tak takřka okamžitě odváděny dolů a nešíří se prostorem.

Díky odsavači se spodním odtahem už není nutné použít klasickou ostrůvkovou digestoř.

Tento způsob je účinnější, tišší a také energeticky méně náročný než v případě klasické digestoře. Tím, že tento spotřebič vlastně z prostoru zmizí, mění se i podoba celé místnosti, kuchyňský vzhled je výrazně potlačený.

Tomuto trendu, tedy důrazu na sjednocení vzhledu interiéru, napomáhá ostatně i výběr materiálů, dekorů a barev kuchyňského nábytku.

Kolínský veletrh LivingKitchen (střídá se s veletrhem kuchyní Eurocucina v Miláně) samozřejmě odráží mnohem výrazněji požadavky zejména německého trhu v porovnání s italskou vášní pro design. V praxi to znamená, že se tu objevilo mnohem více masivního dřeva i dýh, výrazně méně skla i kovu. Italské strohé „laboratoře“ z loňského veletrhu Eurocucina vystřídaly praktické kuchyně pro společnou přípravu jídla.

A protože německé značky kuchyňských spotřebičů, baterií a dřezů dominují světovému trhu, patřil letošní veletrh LivingKitchen právě jim a jejich inovacím.

Kuchyňský ostrůvek rozděluje zóny, ale spojuje lidi

Pokud jde o dispoziční řešení kuchyní, naprosto převládlo řešení v podobě velkého kuchyňského ostrůvku, za nímž je rovnoběžně uspořádána zbývající část kuchyně, nezřídka v podobě vysokých skříní zapuštěných do niky, jež splývají se stěnou.

Tato varianta nabízí racionální řešení, které pomáhá zkrátit cesty a napomáhá plynulosti pracovních pohybů při vaření, zároveň však opticky rozděluje jídelní část od obývací, případně i jídelní.

Ostrůvek však napomáhá i tomu, co většina odborníků, kteří se zařizování kuchyní věnují, zdůrazňuje: lidé by měli trávit svůj čas v kuchyni nejen vařením, ale také vzájemnou komunikací. „Ta se už delší dobu vytrácí i z obývacího pokoje, kde ji dříve ́udržovalo ́ společné sledování televize. V době tabletů, mobilů a laptopů je už vše jinak,“ upozorňuje docentka Veronika Kotradyová, designérka a architektka, která se této problematice věnuje již řadu let.

I proto vzbudil veliký ohlas kuchyňský ostrůvek italské značky Ballerina, která mu dala podobu písmene Y, může se tak u něj setkat více lidí a společně připravovat jídlo. Samozřejmě je potřeba dostatečný prostor.

Dřevěné dýhy (ale také masiv nebo lamino s dekorem dřeva) doplnil u vystavovaných kuchyní vysokotlaký laminát v matné úpravě, který nezřídka doplnily vkládané niky v kontrastních barvách nebo v dekoru dřeva. Stále si drží oblibu výrazné zastoupení dekory betonu, šedé a hnědé odstíny.

Úchytky takřka zmizely, otvírání zajišťují nejčastěji oblíbené „touch“ dotykové systémy.

Výrobci kuchyní se nebojí sáhnout ani po černé, v kombinaci se dřevem vypadá elegantně s výborně si rozumí s nábytkem v obývacím pokoji.

Digestoře se spodním odtahem

Výhrady vůči páře, hluku z odsávání a odéru z vaření, což jsou tři věci nejvíce vyčítané při spojení kuchyně a obývacího pokoje, vyřešily letos digestoře se spodním odtahem. To, s čím přišla ve velkém značka Bora už na loňském veletrhu Eurocucina (další značky spodní odtah až tolik neprosazovaly), nemohla letos nenabídnout žádná z důležitých značek. Miele, AEG, Bosch, Siemens, Küppersbuch, Gaggenau, ale také Elica a další ukázaly jak varianty s přímým odtahem, tak také s recirkulací.

Úspěch tohoto řešení vychází z fyzikálních zákonitostí: pachy a pára stoupají nahoru (a tedy do prostoru) rychlostí maximálně jeden metr za sekundu, jenže digestoře se spodním odtahem zvládají odtah směrem dolů se čtyřnásobnou rychlostí, takže se do prostoru nedostane pára, která jinak roznáší tuk, ale ani zápach (či vůně) z vaření.

Kuchyň Corona od Nolte v antracitové barvě betonu (jako materiál je samozřejmě použité lamino)

„To ale platí pouze při odtahovém provedení, kdy jsou veškeré výpary z vaření, tedy mastnota, pachy a vodní páry, odvedeny přes desetivrstvé kovové tukové filtry z místnosti odtahovým potrubím mimo místnost,“ upozorňuje Jiří Šeba, školitel společnosti Miele.

Při recirkulačním provedení, které se používá jen tehdy, pokud nelze instalovat digestoř s odtahem, se zachycují mastné a pachové látky pomocí filtrů.

„Desetivrstvé kovové tukové filtry zadrží až 96 procent tuků. Pro zadržení a neutralizaci pachů jsou ideální aktivní uhlíkové filtry s houbovitou strukturou NoSmell, vodní páry se bohužel vrací s vyfukovaným vzduchem zpět do místnosti. To ovšem platí obecně pro všechny recirkulační odsavače,“ upozorňuje Jiří Šeba.

Integrovaná deska AEG ComboHob - technologie Hob2Hood intuitivně ovládá desku a přizpůsobuje se stylu vašeho vaření.

Přesto digestoře se spodním odtahem hodně lákají, a to nejen výrobce kuchyní a architekty, ale také koncové zájemce. Filtry lze snadno vyjmout a umýt v myčce, hlučnost je poměrně nízká.

Vyšší modely umí dokonce „komunikovat“ s hrnci a pánvemi, takže si samy upraví intenzitu odsávání podle toho, co se právě odehrává na varné desce. Díky jednoduchým zábranám lze digestoř se spodním odtahem použít i u plynové varné desky.

„Tato kombinace spotřebičů umožňuje umístění varné desky kdekoli v kuchyni, protože už není vázaná na polohu odsavače par. Není potřeba dvou oddělených spotřebičů, odsavač par je přímo integrovaný ve varné desce. To šetří prostor a dává kuchyni jedinečný moderní a čistý vzhled,“ tvrdí Pavel Voska, produktový manažer Kitchen společnosti Electrolux.

Zatím jedinou nevýhodu představuje finanční náročnost. Kombinace varné desky a digestoře se pohybuje přibližně od 65 tisíc korun a výš, výjimkou nejsou částky přes sto tisíc. Lze však předpokládat, že ceny budou s rozšiřující se výrobou a prodejem postupně klesat tak, jak tomu bylo třeba u sklokeramických a indukčních varných desek.