Pohodu na zahradě kazí rozpadající se terasa u nového domu

Celý život jsem žila v rodinném domku, pak však přišla doba, kdy jsem se musela rozhodnout, co dál. Dala jsem přednost studiu, a to znamenalo se přestěhovat z rodinného domu do bytu.

Bylo to něco jiného a těžko jsem si zvykala, nedokázala jsem překonat, že jsem uzavřená v bytě a nemůžu na zahradu, kde jsem byla zvyklá trávit spoustu hodin a být na čerstvém vzduchu. Když jsem poznala svého přítele, oba dva jsme žili v bytech. Postupem času jsme si řekli, že je na čase si pořídit něco svého a posunout se dál ve společné budoucnosti.

Po pár letech používání opravdu není terasa v „dobré kondici“.

Oba jsme se shodli na tom, že chceme žít v rodinném domku. Čekalo nás mnoho práce, aby náš domov vypadal tak, jak jsme si jej představovali.

Proto jsem se přihlásila do soutěže, abychom si splnili ještě jeden sen: chtěli bychom zahradu s terasou, kde budeme relaxovat.

S přítelem poslední dobou býváme hodně unavení z práce, takže když přijdeme domů a je hezké počasí, jdeme si sednout ven na terasu. Trávíme na ní hodně času, ale bohužel není v dobré kondici. Je umístěna na západní straně u obývacího pokoje tak, aby nezabírala příliš místa, protože u našeho řadového domečku máme malou zahradu.

Odjakživa se nám líbila dřevěná prkna, ale ta bohužel vyžadují neustálou péči. Po zkušenostech s naší dřevěnou terasou, která se už po pár letech rozpadá, bychom dali přednost bezúdržbové podlaze z dřevoplastu. Sousedé ji mají už několik let a nemůžou si jí vynachválit. Tato terasa by určitě krásně ladila s barvou fasády i se zahradou a našimi dalšími doplňky a dekoracemi.

Doufáme, že se nám splní jeden z dalších snů, vybudování příjemného prostředí i pro našeho potomka. Prostředí na terase by mělo být takové, aby si naše dítě neublížilo a mohlo si na ní bez problému hrát. Protože dům bez krásné terasy je jako auto bez kol...

Aneta

Názor odborníka

Stávající dřevěná terasa vykazuje známky pokročilé degradace, to se bohužel s dřevěnými terasami může stát. Příčin může být víc, například už špatná volba dřeva a jeho nedostatečné vyschnutí v době pokládky.

Pro dřevěné terasy jsou ideální buď modříny či borovice ze Sibiře nebo Kanady, jejichž dřevo je velmi odolné a zvyklé na velké výkyvy teplot mezi létem a zimou, případně tropické dřevo. Obojí se ovšem musí pravidelně ošetřovat a alespoň jednou ročně napustit vhodným olejem, jinak dřevo napadá hniloba či dřevokazný hmyz.

To u dřevoplastových teras nehrozí. Náročná údržba a natírání zcela odpadají. Opravdu stačí občas ostříkat vysokotlakým čističem či zahradní hadicí. Většina vodních map, prachu a skvrn od pylu nebo od jídla jde vyčistit běžným saponátem na nádobí a vodou.

Na odolné skvrny od rostlinných či živočišných tuků a olejů obsažených například v másle, majonéze, ale i od opalovacích krémů nebo vosku svíček existuje speciální čistič Twinson O-Clean, který je účinný i na stopy po silikonu, lepidle či laku.

Lahvičku se sprejem protřepejte, jednoduše nastříkejte na skvrnu, nechte krátce působit a opláchněte vodou,“ doporučuje Petr Klaban, obchodní a produktový manažer společnosti Inoutic.

Terasa navazuje na obývací pokoj.