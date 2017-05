Mají visutou terasu a kamenné schody. Ty zničily záda i kamarádům

Stavba naší terasy byla dost komplikovaná, protože jde o visutou terasu, která je v nejvyšším místě asi tři metry nad zemí a vzhledem k prudkému svahu vypadá ještě mnohem vyšší.

Povrch je z dřevoplastu, spodní konstrukce z tropického dřeva. Stavba této terasy a rekonstrukce zahrady nás stála mnohem víc, než jsme si původně představovali, takže na stínění už jednoduše nezbyly prostředky.

Práce, která huntuje těla

Žulové schody a zpevnění svahu určitě vydrží desítky či stovky let.

Svah pod terasou začínal ujíždět, a tak bylo třeba zrekonstruovat rozpadající se opěrné zdi a schodiště. Do toho se můj muž a táta pustili opravdu od základů, vše je ze žuly z celkem nedalekého lomu Žernovka. Já jsem s těhotenským bříškem pouze dohlížela na stavební práce.

Někdy si z nich dělám legraci a říkám, že za čtyři tisíce let tu budou stát pyramidy a naše zahradní schodiště. Při jeho budování si na něm odpravila záda celá řada našich přátel.

Vše jsme dělali svépomocí. Jednak proto, že jsme chtěli ušetřit, ale také proto, že se nám ani na několikátý pokus nepodařilo sehnat firmu, která by to chtěla dělat. Několik řemeslníků se přišlo podívat, a když si prohlédli složenou žulu a sráz naší zahrady, řekli, že přijdou pozítří, a pak už jsme je nikdy neviděli.

Ale zpátky ke stínění. Vlastně bychom si potřebovali nechat poradit, jaký typ stínění by byl na naši terasu vhodný, protože si nejsme jistí, zda by bylo dobré kotvit ji do bílé hraniční zdi k sousedům. Máme sice velmi dobré vztahy a paní sousedka by asi nebyla proti, ale zeď je silná jen „na jednu cihlu“.

Naše terasa stojí na jediném rovném a slunném místě našeho pozemku, který se dál prudce svažuje k Labi, ale o to krásnější výhled z ní máme. Rádi zde snídáme či grilujeme. V létě jsme na terasu chtěli dávat i nafukovací bazének dětem, ale vůbec se tu nemají kam schovat před poledním sluncem, které je v Polabí někdy opravdu vražedné. Právě proto by nám nové zastínění udělalo velkou radost.

Čtenářka Markéta

Rada odborníka

„Dopoledne svítí slunce na terasu přes zeď a odpoledne z druhé strany. Při montáži markýzy musíme myslet na to, že vytažený přední profil by měl být alespoň ve výšce ideálně 220 centimetrů, aby nám nepřekážel. I při minimálním sklonu markýzy 14° však výška cihlové zdi (240 centimetrů) neumožňuje instalaci markýzy s pohodlnou podchozí výškou.

Řešením je instalace pergoly. Pergola Kubus pouze zastíní, pergola Med Quadra ochrání před sluncem i před deštěm. Předností Kubusu je možnost libovolného sklopení látky v závislosti na výšce slunce. Kubus natočíme tak, aby jeho přední část, kterou lze pustit směrem dolů, byla na jih. Kubus i Med Quadru lze snadno ukotvit ke stěně. Montáž pergol je rychlá a není nutné provádět složité stavební úpravy,“ radí Ivo Pospíšil ze společnosti Climax.

Pergola Med Quadra Pergola Kubus