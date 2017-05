Chata nabízí neuvěřitelný výhled. K dokonalosti jí chybí už jen terasa

Jsem pravidelným čtenářem internetového portálu iDNES.cz a od doby, kdy jsem před skoro čtyřmi lety koupila rekreační domeček na skále, i rubriky Bydlení. V ní hledám inspiraci a cenné rady, co dělat při problémech s provozem.

Vyrůstala jsem totiž v bytě ve městě, nikdy jsme žádnou chatu neměli. A ani babičky a dědečky, ke kterým bych jezdila na prázdniny. Takže moje zkušenosti s chatařením byly na počátku prakticky nulové.

Malá chata si už vyžádala řadu oprav.

Bydlím v pražském bytě, který se mi konečně podařilo po letech přebudovat k „obrazu svému“ a protože mám ráda, když mohu pobývat na čerstvém vzduchu, tak jsem se rozhodla, že se poohlédnu po nějakém domečku, kde bych mohla trávit teplé dny na sluníčku a případně občas něco kutat na zahrádce. Nesměla být ale moc veliká, protože zrovna „velký Mičurin“ nejsem.

Chata s úžasným výhledem

Hledala jsem, kde jinde, než na internetu. Po různých pokusech jsem objevila chatku, která mne na první pohled okouzlila svým výhledem a rozhodla se ji koupit, a to i přes varování přátel, že mít domeček obnáší stále něco opravovat. Měli pravdu. Původní majitel sice dost věcí zrekonstruoval, ale některé dost halabala a jen tak, aby vypadaly hezky na první pohled.

Po čtyřech letech už jsem zvládla dost věcí upravit podle svých představ, ale na terasu zatím nezbyl čas ani finance, a tak ztrouchnivělá prkna stále čekají na výměnu.

Když jsem objevila tuto soutěž, řekla jsem si, že se o výhru pokusím. Je to vlastně poprvé, co se do podobné soutěže hlásím, ale jak říkala maminka: „náhoda je blbec“, a tak jsem se rozhodla štěstěnu vyzkoušet, abych mohla zkrášlit tu nejdůležitější část domečku, která poskytuje úžasný výhled na krásy soutoku Vltavy se Sázavou.

Pohled je to opravdu pohodový a uklidňující, a to nejen na řeku a život na ní, ale i nad ní, kde na nebi plachtí poštolky a do našeho krmítka pravidelně přilétají různí ptáčci.

A protože mám ráda dobré jídlo a platí u mě rčení, že láska, a to i k nemovitosti, prochází žaludkem, je pro mě terasa i místem, kam jsem umístila gril, jídelní stůl a pohovku, abych si mohla vychutnat posezení s přáteli u dobrého jídla a pití a přitom se kochat nádherným výhledem.