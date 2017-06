Manžel jí vzteky zničil chatu, druhý partner pomohl postavit novou

Pro Ivanu se konec manželství proměnil v horor. Exmanžel sebral a zničil vše, co mohl. Po letech však našla muže, s nímž si rozumí. Společně si postavili to, co bývalý partner zdevastoval. Chybí už jen maličkost, proto se Ivana přihlásila do naší soutěže Léto na nové terase či s novým stíněním.