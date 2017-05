Utíkají z paneláku do „sázavského ráje“, už jim chybí jen terasa

Vždy jsme byli zvyklí jezdit na víkend na chatu k rodičům, ale postupně jsme dospěli k tomu, že chceme něco „vlastního“. Chtěli jsme si totiž některé věci začít přizpůsobovat podle sebe a to se velmi často neslučovalo s názory zbytku rodiny. A tak jsme začali hledat...

Nakonec to netrvalo moc dlouho, navštívili jsme několik objektů a tento na Sázavě nás okamžitě zaujal. Jednak je podobný tomu, kam jsme jezdili předtím, není to moc daleko od našeho bytu a hlavně je okolo krásná příroda. A jak jsme později navíc zjistili, i v té největší sezóně je zde krásný klid.

Majitelé chaty již začali s přípravou podkladu pro budoucí terasu. Kovový přístřešek jim nestačí.

Chata nebo spíš chatička bylo dlouho neobývaná, v podstatě neudržovaná, ale v dobrém stavu, a tak jsme ji začali přizpůsobovat k obrazu svému, vše se muselo udělat znovu, elektrorozvody, voda, odpady... Bylo toho hodně.

Jediné, co jsme tu nenašli a chybí nám, je nějaké místo k posezení, terasa. Tato myšlenka nás ale ze začátku moc netrápila, protože i na zahradě, kde jediná předchozí údržba spočívala v posekání trávy, bylo moc práce.

Teprve postupně jsme si udělali v hrubých rysech jasno, kde bychom chtěli udělat nějaké stálé místo pro posezení. Je to trochu kompromisní řešení, ale rozhodli jsme se terasu umístit přímo ke vchodu do chaty. Nyní tam stojí jakési kovové zastřešení, které nevyhovuje tvarem, rozměry a ani umístěním. Proto chceme novou terasu zastřešit, a tím vyřešit i „zakrytí“ vchodu do chaty pro případ deště.

Byť jsme lidé z paneláku (nebo možná právě proto), tak jsme moc rádi venku. Pokud to počasí dovolí, snažíme se být mimo chatu. No a střecha nad terasou nám tyto možnosti ještě více rozšíří, mimo velkých prudkých dešťů můžeme být venku téměř kdykoliv.

Jediný problém, který budeme muset vyřešit, je to, že vzhledem k navázaní zastřešení terasy na střechu chaty musíme jít kvůli výšce pod okolní terén. Musíme vyřešit hlavně materiál, a také celou konstrukci. To budeme muset s někým zkonzultovat, aby bylo vše funkční a bez problémů.

Za dva roky jsme na chatě udělali opravdu moc práce, investovali jsme také hodně peněz, a tak teď již musíme vše pečlivě plánovat. Takže pokud by nám v tomto mohl někdo poradit a pomoci, bylo by to pro nás něco z říše snů.

Radovan pro iDNES.cz

Doporučení odborníků:

Podklad pod WPC terasu Twinson musí být vždy rovný a pevný, ideálně tedy beton nebo štěrk, dále se nesmí zapomenout na odtok vody. Vzhledem k tomu, že už je vlastně připraven výkop na místě terasy, jsou možné obě varianty řešení.

Buď do výkopu uložíme kamennou drť s hrubostí 16 až 32 mm, kterou dokonale zhutníme vibrační deskou, a následně vytvoříme 10 cm vysokou betonovou desku s vnitřní ocelovou výztuhou. Betonová deska kopíruje plochu konečné terasy a musí držet sklon 1% na odvod vody. Na betonovou desku můžeme ukotvit terasu z dřevoplastového materiálu Twinson, která má konstrukční výšku 4,4 cm. Vše se musí spočítat tak, aby finální povrch terasy navazoval na kamenný schod u domu. Vstupovat na terasu po schodech by bylo nepraktické.

Na sázavské chatě teď rodina tráví spoustu času, proto by si přála velkou terasu, na níž lze odpočívat i za deště.

Nebo lze terasu uložit na štěrkový podklad, do výkopu uložíme kamennou drť s hrubostí 16 až 32 mm (hrubost štěrku = velikost kamenů), výška této hrubé štěrkové vrstvy musí být 25 až 35 cm. Po dokonalém zhutnění vibrační deskou následuje vrstva štěrkové frakce o menší hrubosti 8 až 16 mm (výška vrstvy 5 až 10 cm). I tato vrstva musí být dokonale zhutněna a vyrovnána. Štěrkový podklad se dosype do výšky 8 cm pod finální výšku terasy. Na takto připravený podklad můžete postavit terasu Twinson s konstrukční výškou 7,8 cm.

Zastřešení můžete vyřešit až po dokončení terasy, například nějakou samostatně stojící dřevěnou konstrukcí typu pergoly se zastřešením, kterým bude procházet denní světlo a bude odvádět dešťovou vodu od domu, radí Petr Klaban, technický a produktový manažer společnosti Inoutic.