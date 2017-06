Pořídil si u domu rybníček. Teď sní o lenošení na terase s malým molem

Soutěž Léto na nové terase či s novým stíněním Účastníkem soutěže se stal každý čtenář iDNES.cz, který zaslal do 28. 5. 2017 na uvedený e-mail (bydleni@idnes.cz) minimálně 8 fotografií (ve velikosti alespoň 800 pixelů v šířkovém formátu) své zahrady či domu, kde plánuje vybudovat terasu, nebo kde chce instalovat stínění na terasu, společně s průvodním textem a informacemi. Bližší informace o soutěži zde. Redakce ze zaslaných příspěvků vybírá ty nejzajímavější, které postupně zveřejňuje. Z nich pak odborná porota složená ze zástupce redakce internetového portálu iDNES.cz, zástupce společnosti Inoutic a zástupce společnosti Climax vybere dva výherce. Jeden vyhrává terasu Twinson, druhý stínění na terasu Climax. Upozornění: Příspěvky s nekvalitními fotografiemi či neúplnými podklady nemohou být zveřejněny, redakce si vyhrazuje i výběr příspěvků k zařazení. Vyhlášení vítězů proběhne 17. 7. 2017. Ceny do soutěže: Terasa z kompozitního dřevoplastového materiálu Twinson v hodnotě 50 tisíc korun. Twinson je odolný vůči vlivům počasí, hnilobě i dřevokaznému hmyzu. Ceny do soutěže: Na míru vyrobená markýza značky Climax v hodnotě 50 tisíc korun podle vlastního výběru. Vybírat můžete z desítek typů a z více než 150 barev a vzorů.