Z obývacího pokoje si udělali v létě skleník. Podcenili slunce

Již před několika lety, kdy jsme začínali s rekonstrukcí rodinného domu v Praze 10 Malešicích, byla naše hlavní vize vyměnit malá okna v přízemí za velká, francouzská, která by nám umožnila snadný průchod z obýváku na terasu a lepší výhled do přilehlé zahrady.

Domek postavený počátkem 19. století nám během rekonstrukce připravil nejedno překvapení, a jak už to u podobných přestaveb bývá, došlo i u nás k mnoha nedobrovolným kompromisům a konečnému dvojnásobnému překročení původního rozpočtu hrubé stavby.

Na terase lze posedět až v odpoledních hodinách.

Jako asi každý, kdo podobnou rekonstrukci realizuje poprvé, jsme i my udělali nespočet neuvážených a v konečném důsledku poměrně drahých rozhodnutí, ale to by bylo vyprávění na samostatný článek, a jak říkávala moje babička, když nejde o život, nejde o nic.

Přes to všechno se náš sen, tedy francouzská okna do zahrady s terasou, zrealizovat podařil. Bohužel, nezbytné škrty, ke kterým jsme museli při prodražení stavebních úprav přistoupit, zahrnuly i původně plánované zastřešení terasy.

Chyba se vloudila

Z nedostatku předchozích zkušeností jsme netušili, jakou obrovskou chybou se naše rozhodnutí v budoucnu stane. S příchodem letních slunných dní, na které jsme se vždy těšili jak děti na Vánoce, nám z obývacího pokoje vznikl tropický skleník.

Dnes už víme, že velká francouzská okna, která v zimě poměrně dobře izolují proti úniku tepelné energie směrem ven, nijak nebrání průniku slunečního záření směrem dovnitř.

Rovněž terasa, kterou jsme v našich hlavách plánovali využívat pro víkendové pozdní snídaně a odpolední posezení s přáteli, se s příchodem letních měsíců stává nekomfortní pro všechny, snad s výjimkou pouštních kočovníků a subsaharské fauny.

Celý problém se ještě umocnil novým přírůstkem do rodiny, miminko zvládá aktuální horké dny hůře než zbytek rodiny a představa příchodu parného léta nám přidělává další vrásky na potem zbrocených čelech.

Kvůli poměrně vysoké hypotéce si s jedním příjmem tolik potřebné zastínění v nejbližších letech nebudeme moci dopřát. Doufáme tedy, že se na nás díky této soutěži usměje štěstí a nakonec si užijeme léto se vším všudy. Naděje umírá poslední.

Čtenář Filip

Rada odborníka

Markýzy je možné kotvit do zdi či stropu i v případě silnějšího zateplení. V tom případě se doporučuje použít podložky pod konzoly.

„Sluncem zalitá terasa i obývací pokoj orientovaný na východ se v létě můžou snadno proměnit v rozpálené peklo. Bez kvalitního stínění se zde tedy neobejdeme. Hlavní zásadou při ochraně interiéru před nadměrným horkem je zabránit rozehřátí skleněných ploch. Clona umístěná venku má totiž dvakrát až třikrát lepší účinnost než stínění v interiéru.

Markýzy i pergoly jsou elegantním a hlavně účinným způsobem, jak zastínit terasy, ale i francouzská okna na fasádě domu. S jejich instalací je samozřejmě nejlepší počítat už při plánování novostavby nebo před rekonstrukcí.

K rekonstruovanému domu čtenáře se hodí například markýza Segno. Design je dílem italských návrhářů a její minimalistický tvar kazety na fasádě nijak neruší. Ačkoliv je markýza ve staženém stavu nenápadná, zvládne zastínit i velké rozměry.

Pergoly mají díky konstrukci vyšší odolnost vůči větru a dešti a umožňují zastínění i z boční strany. Například voděodolný PVC potah pergoly lze u některých typů úplně stáhnout,“ vysvětluje David Žabčík, obchodní ředitel firmy Climax.

