Recept na stres z práce? Víkendový dům v lese s výhledem na jezero

Protože ve městském bytě nenacházel pracovně vytížený muž dost klidu a pohody pro odpočinek, rozhodl se společně s manželkou, že si vybudují svou vlastní „oázu klidu“.

Kvůli domu nemusel padnout ani jeden strom.

„Kompozice barev a materiálů nás tady doslova vybízí k relaxaci a načerpání energie, a je jedno, zda sedíte jen v obývacím pokoji nebo venku na terase. Vzhledem k mému náročnému povolání, kdy trávím většinu času na jednáních a mezi spoustou lidí, je pro mne odpočinek opravdu důležitý stejně jako změna prostředí,“ vysvětluje Tuomas.

A vysvětluje i další důvody, proč se do stavby pustil: „Samozřejmě bychom mohli jezdit na víkendy do nějakého hotelu, wellness resortu či penzionu, a poznat tak vždy nová a nová místo. Párkrát jsme to i vyzkoušeli. Ale unavovalo nás neustálé balení zavazadel a také nejistota, protože nikdy nevíte, do čeho jdete, a ačkoliv si můžete přečíst nespočet recenzí na internetu, váš názor na pobyt se může nakonec diametrálně lišit,“ dodává.

Manželé zvolili architektonicky nadčasově řešený design stavby, který je však citlivě situovaný do přírody. Romantický výhled na jezero používají místo televizních pořadů.

Jinak se drželi typického severského stylu: rohová kuchyně spojená s prostorným obývacím pokojem i celý interiér jsou tak ve světlých barvách v kombinaci s přírodními materiály. Typická jsou také velká okna, kterými proniká dostatek světla i v podzimních a zimních měsících.

Pouze v pokoji dcery je barevnost výraznější, maminka vybrala pro pětiletou dívku růžové doplňky, které místnost příjemně osvěžily.

„Všimněte si panoramatické terasy, kterou prorůstá strom! Je to úžasné, takový designový prvek jen tak někde neseženete,“ říká s úsměvem Tuomas, který je rád, že okolní příroda nabízí inspiraci i pro dceru, takže si pobyt u jezera užívá celá rodina.

Kvalitní lepené trámy ze severské borovice zaručují domu dlouhou životnost, nabízejí i dobré izolační vlastnosti a zdravé bydlení pro své uživatele. Severská borovice totiž dokáže optimalizovat obsah vlhkosti vzduchu v místnosti a zamezuje výskytu virů a plísní v interiéru. Dřevo má zklidňující efekt i na psychiku a akusticky představuje příjemný materiál.

Celý interiér je laděný ve světlých barvách v kombinaci s přírodními materiály.

„Spolupráce s výrobcem byla velmi dobrá. Osobní přístup, rychlost výstavby, úpravy dispozice a velikosti domu i terasy podle možností pozemku, ale také zpracování a kvalitní montáž, se vším jsme byli spokojeni,“ konstatuje Tuomas, který je i díky své profesi hodně náročný.

Nevylučuje ani, že by časem mohla rodina vyměnit město za život uprostřed lesů. Víkendový dům totiž splňuje veškeré parametry na plnohodnotné bydlení.

„Mysleli jsme i na hosty, kteří by nás chtěli navštívit a nechali pro ně postavit oddělený ‚guesthouse‘, aby i oni měli maximální soukromí a nikým nerušený pobyt. Zatím jej využíváme jako venkovní kuchyň s úžasným výhledem. Samostatně postavený je také saunový domek, který si zamilovala dcera. Prý by v něm nejraději bydlela,“ uzavírá Tuomas.

Ložnici rodičů oživuje pouze tyrkysový závěs.