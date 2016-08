Dveře, které zastaví hluk, vlhko i neposedné dítě. Stačí si vybrat

Dveře se speciálními vlastnostmi nemusí být jen ty nejznámější bezpečnostní, ale také jiné zají­mavé typy. Příjemné je, že se od těch běžných interiérových vzhledově nijak výrazně neliší, a tak mají šanci do vašeho interiéru dokonale zapadnout.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Zejména v bytě s malými dětmi a zvířaty oceníte dveře, jejichž povrch je záměrně pojatý tak, aby na něm nebyly vidět stopy po nejrůznějších předmětech nebo skvrny od rozlitých tekutin.

Vybírat mů­žete povrchovou úpravu silnějším vyso­kotla­kým laminátem (HPL) nebo slabším středotlakým laminátem (CPL). Tímto způsobem chráněné dveře se ovšem hodí i k použití ke vstupu do bytu, garáží nebo dílen, na výběr jsou v mnoha dekorech dřeva, ale i barev­ných variantách.

Dokážou tlumit zvuk

Zvukově izolační dveře se hodí pře­de­vším do dětských pokojů, ložnic, pracoven, ale také na toalety. Do tohoto nadstandardu nemá ovšem smysl přehnaně investovat, když podobnou zvu­kovou izolaci neposkytují v domě nebo bytě především stěny, případně pak stropy či okna.

U vstupních dveří pře­depisuje zvukovou izolaci přímo norma (ČSN 73 532), která dveře s běžně nabízenými hodnotami 32 dB, 37 dB a 42 dB definuje již jako zvukově izo­lační. (Další dvě nižší hodnoty zvuko­vého útlumu vstupních dveří jsou 22 a 27 dB).

Co se týká interiérových dveří, tak standardní plné dveře s výplní z děrované dřevotřísky, které nejsou nijak zvukově doplněné, mají hodnotu 27 dB. Takzvané zvukově izolační dveře (s upravenou protihlukovou výplní) objevíte na trhu například v kategoriích 33 dB, 35 dB a 38 dB.

„Pokud jde o zvu­kotěsnost dveří, nabízíme ji až do 43 dB, v provedení s dvojitou polodrážkou,“ říká Ing. Aleš Ullmann, technický specialista společnosti Sapeli.

Dejte pozor na práh

Výše útlumu zvuku je však vždycky závislá na celém dveřním kompletu, který tvoří kromě posíleného dveřního křídla i jeho celoobvodové těsnění a zárubeň. Přitom je mimořádně důle­žité utěsnění spodní hrany dveří, ideálně zvukově izolačním mechanic­kým pra­hem, umístěným na spodní straně dveř­ního křídla. V případě, že se dveře zavřou, padá dolů a zcela uzavírá me­zeru mezi podlahou.

Pokud je ale na­příklad špatně vyspárovaná dlažba, práh nedosedne na podlahu v celé své ploše a zvuky ne­příjemně pronikají do pros­toru. Podob­né problémy mohou nastat, když je me­zera mezi dveřmi a podlahou. Proto je třeba věnovat náležitou pozor­nost již stavební přípravě.

Novinkou zvukové (ale i tepelné) izola­ce v případě skleněných modelů jsou dveře Master od výrobce J.A.P. Tvoří je vnitřní obvodový rám z eloxovaného hliníku a dvě skla o síle 4 mm, střed pak vyplňuje extrudovaný polystyren, který zajišťuje zvukové a tepelně izolační vlast­nosti dveřního křídla.

Dveře Master mají na svém povrchu sklo, dýhu, laminát či tapetu. Ve skutečný originál se ale promění ve chvíli, kdy na jejich ploše materiály nakombinujete.

Při požadavku zvukového útlumu až 34 dB je nutný spodní mechanický práh zabudovaný do dveřního křídla. „Poprvé se tak na trh dostávají celoskleněné dveře s izolač­ní­mi funkcemi odpovídajícími standard­ním dřevěným dveřím, což je opravdový unikát,“ připomíná Petr Paksi, výkon­ný ředitel J.A.P.

Do chladných nebo vlhkých prostor

Pro půdy, sklepy, garáže, komory nebo technické místnosti poslouží zase takzvané termo dveře a zárubně, určené do chlad­ných prostor. Vyznačují se výbornými tepelně technickými vlastnostmi, a po­kud použijete i mechanický práh, za­brá­níte dokonale průvanu.

Například výrobce Sapeli nabízí tyto plné dveře včetně zárubně se součinitelem prostupnosti tepla U = 0,84 W/m2.K.

Dveře Master tvoří dokonalou kombinaci s bezobložkovými zárubněmi Aktive. Cena od 16 520 Kč.

Především v koupelnách jsou k užitku dveřní křídla s úpravou proti vlhku. To, aby dveře ošklivě nenabobtnaly vodou a nezkroutily se jim rohy, za­jistí jednak hliníková vrstva v konstrukci, jednak lak nanášený ve více vrstvách jak na velké plochy, tak na dveřní hrany.

Tyto spe­ciální modely ovšem oceníte i ve spížích odvětrávaných ven nebo v místech mezi vstupní ne­vytápěnou chodbou či garáží a prostorem, kde se běžně topí. Rozdíly teplot tu totiž mohou být poměrně velké a na dveř­ních plochách se pak sráží voda.

Běžné dveře s úpravou proti vlh­kos­ti sne­sou teplotní rozdíl mezi dvě­ma místnostmi až 10 °C a vlhkostní rozdíl až 20 %, do­konalejší typy (určené ovšem jen pro kovové zárubně) si pak po­radí s roz­dí­lem 20 °C a rozdílem vlhkostí až 50 %.

Proti ohni a kouři

Dveře si ovšem dokážou poradit i s případným požárem, a to po nezbytnou dobu, za kterou byste měli stihnout opustit budovu. U interiérových vchodových dveří je na výběr odolnost zna­čená EI (EW) 15, 30 a 45 minut, nejčastěji se používá půlhodinová. Zna­mená to, že dveře by měly odolat extrémně vysoké teplotě (až 900 °C) právě 30 minut.

Osazují se do protipožární oblož­kové či kovové zárubně, případně do protipožární rámové prosklené stěny. „Naše protipožární dveře mohou být i prosklené, s bočními světlíky, stejně tak nově i s větrací mřížkou,“ doplňuje Aleš Ullmann. Požární odolnost dveří je vyžadována podle to­ho, jak je připravený projekt na požární zabezpečení stavby, zákonná povinnost tu neexistuje.

Dveře Pyrosafe BT2 nebo BT3 se zámkem FAB X57, panty Trio, jsou bezpečnostní i protipožární. Cena od 9 426 Kč .

Dveře s požární odolností se doplňují i kouřotěsnou úpravou, to znamená těsněním zárubně proti průniku studeným i teplým kouřem (Sa, Sm).

Požárně odol­­né kouřotěsné dveře mají zabudovaný vysouvací mechanický práh, který ohlí­dá dokonalé utěsnění. Pokud se týká skleněných výplní protipožárních dveří, jsou složeny z několika vrstev se speciál­ním gelem, který zvyšuje ochranu proti ohni.

Další zajímavé články nebo návštěvy najdete v časopise Domov.