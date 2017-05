Kdo si letos užije skvělé léto u bazénu i díky výhře v soutěži

Velká soutěž Bazénové potěšení, kterou jsme připravili se společností Albixon, už zná své vítěze. Zapojilo se do ní téměř pět set soutěžících, téměř všichni zodpověděli správně všechny tři otázky. To byla podmínka pro zařazení do slosování. Pouze 27 chybovalo jednou či dvakrát, dva čtenáři nezodpověděli správně ani jednu otázku.

Připomeňme si je:

Jakou funkci zajišťuje polystyrenové ztracené bednění?

oboustrannou izolaci s nízkým součinitelem prostupu tepla jednostrannou izolaci s nízkým součinitelem prostupu tepla jednostrannou izolaci s vysokým součinitelem prostupu tepla

Čím se vyznačuje produktová bazénová novinka Albistone G2?

jde o jedinečné řešení zastřešení s instalací nad zemí jde o inovativní a jedinečné řešení bazénů s instalací v zemi, které využívá polystyrenového ztraceného bednění, podobně jako některé nízkoenergetické domy jde o běžné řešení zastřešení s instalací do země

Co dokáží tepelná čerpadla Brilix společnosti Albixon s vodou v bazénu?

vodu ohřát i ochladit vodu pouze ohřát vodu pouze ochladit

Správné odpovědi jsou uvedené tučně.

Hlavní cenu, automatickou solničku Hidrolife s funkcí hlídání pH v hodnotě 42 350 Kč, získala Lenka Vidláková.

Druhou cenu, automatický bazénový vysavač Dolphin E20 za 27 100 Kč, vyhrává Martin Kliment.

Třetí místo a solární sprcha Big Happy v hodnotě 7 248 Kč patří Zdeňkovi Ševčíkovi st.

Všem vítězům gratulujeme.