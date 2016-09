Papouškový maniak je čisté zlo. Hluk o síle 80 decibelů mi ničí život



Před dvanácti lety jsem se po rozvodu přestěhoval do obce Bystřice u Třince, kde jsem si koupil dům. Byl březen a mě nenapadlo, co se bude dít v létě. Od souseda se neustále ozývá skřehotání patnácti papoušků a několika mladých, píše Richard v příspěvku do seriálu Sousedské války.