Schodiště pro ozdobu i pro zlost: na co si dát pozor při výběru

Správně navrhnout, vhod­ně umístit a dokonale realizovat kvalitní interiérové schodiště není vůbec jednoduché. Tím spíš, že musí spoleh­li­vě sloužit opravdu dlouhá léta! Už pro­to se vyplatí konzultace s odborným pro­jek­tantem či specializovaným výrobcem.

Na míru pro vás

Jaké požadavky by mělo rozhodně splňo­vat správně navržené schodiště? Přede­vším následující:

bezpečnost

stabilitu

pevnost

pohodlnost

správné řešení v prostoru (typologii a geometrii)

Typické využití schodiště v rodinném domě je jako funkční spojnice mezi dvě­ma podlažími. Původní umístění bylo především v prostorách chodby či vstup­ní haly, ale dnes čím dál častěji tvoří scho­diště součást obytného prostoru.

Po­kud přece jen dispozičně zůstává ve vstupní části, vtiskuje jí svébytný styl a dodává pobytovou funkci. Příkladem jsou lofty (schodiště ve spojení s otevřenou galerií) nebo mezonetové byty, kde bývá schodiště spojeno s halou či chodbou v horním podlaží.

U této inte­riérové kompozice je důležité vytvoření samostatného zádveří a odstínění vstupu do sociálního zázemí. Chcete-li zároveň zachovat vzdušnost prostoru, nabízí se skleněná dělicí příčka.

Estetika prostoru

Schodiště může být masivní čili plné, ne­bo otevřené. Zatímco masivní scho­diště (ve formě železobetonového mo­no­litu nebo praktické stavebnice z pórobeto­nu) zcela vyplní prostor, to otevřené působí odlehčeným dojmem.

Trumfy plného schodiště tvoří jeho kvalitní izo­lační vlastnosti a maximální využití úlož­ného prostoru pod ním. V obytném inte­rié­ru ovšem někdy může působit těžkopád­ným dojmem. Proto se u ma­sivních scho­dišť vyplatí zvolit odlehčený design zá­bradlí a nášlapů (stupnic). Tím narušíte monotónní vzhled.

Lehčí do­jem přesto budí varianta otevřeného scho­diš­tě. V men­ších interiérech bývá schodiště přisazeno ke stěně, ale pokud to dispozič­ní řešení domu dovolí, daleko efektnější je umístění volně v prostoru. Pak otevře­né schodiště vynikne a umožní návrh od­lehčeného, moderního a plně funk­čního interiéru.

Při umístění u kuchyň­ské části bytu může navíc plnit funkci nenásil­né­ho odstínění, které zároveň umožňuje komunikaci mezi horním po­dlažím, ku­chyní a obytným prostorem.

Tvarové možnosti

Když rozhodujete o tvarové základně scho­diště, musíte zohlednit bezpeč­nost­ní, technické, funkční i provozní poža­davky. Můžete volit mezi schodištěm přímým, obloukovým, točitým (kruho­vým, vřetenovým či spirálovým) a lome­ným do tvaru písmen L či U.

Přímá a lomená schodiště bývají nejpohodl­nější, v malém prostoru ovšem najde uplatnění především točité schodiště. Moderní interiéry hojně využívají scho­diště přímá, protože jejich jednoduchý tvar umožňuje položit důraz na design a pohrát si s kombinací jednotlivých materiálů.

Materiály

Kov, dřevo, beton, sklo? Volba je na vás. Každý z těchto materiálů odpovídá dneš­ním trendům a stylu moderní architek­tury. Návrh materiálového provedení schodiště vychází z možností interiéru a tvoří „odrazový můstek“ pro výběr i vzájemné ladění dalších prvků, především podlahy a dveří.

Nejoblíbenějším materiálem pro schody zůstává nadále tvrdé masivní dřevo: buk, dub, javor nebo jasan. Hlavní důvod, proč by dře­vo mělo být tvrdé, tvoří technologie spojů a kotvení: je nutné, aby šroubové spoje byly pevné a nedocházelo k jejich takzvanému vymačkávání.

Celodřevěné schodiště pů­sobí plně, někdy až těžkopádně, a hodí se spíše do klasických interiérů. Odleh­čit se dá subtilnějším kovovým typem zá­brad­lí či volnými schodišťovými stupni bez podstupnic, které jsou kotveny jen do boční schodnice.

Schodiště na železobetonové nosné desce bez mezipodesty, tvar písmene L. Dřevěný obklad schodů, kulaté nerezové sloupky a dřevěná madla, výplň zábradlí z kaleného skla.

Chcete-li mít výji­mečný interiér, pak přijdou ke slovu sklo, beton, ocelová lana, kusy plechu, případ­ně i různobarevný plast. Kovové kon­struk­ce schodišť nabízejí atraktivní industriální nádech a dají se citlivě kom­binovat s nášlapy či zábradlím z pocito­vě teplejších materiálů (dřevo, sklo, keramika).

Hra na hraně

Pokud chcete být při návrhu a realizaci schodiště originální, budete nevyhnutelně balancovat na tenké hraně mezi individu­alitou (vlastní odvahou) a osvěd­če­ným stylem již vyzkoušeného. Právě sladění jednotlivých prvků schodiště, ale i scho­diště jako celku s daným prostorem tvo­ří onu pověstnou, leckdy pracnou a ošidnou „třešničku na dortu“.

Zda­řilý detail v ma­teriálovém nebo ba­revném provedení mů­že vytvořit drob­ný klenot i ze zdánli­vě obyčejného scho­diš­tě. Ale platí to bohu­žel také opač­ně: ne­dotaže­ný či pokažený detail může zce­la shodit dojem z jinak kva­litně realizo­va­né dominanty interiéru.

Myslete na zábradlí

Zábradlí je prvek, na který byste rozhod­ně měli myslet od samého počátku úvah o schodišti. Jednak nesporně zvyšuje uži­vatelský komfort (každý z nás jednou zestárne), jednak schodiště pohledově dokončuje. Už pouhým členěním zá­brad­lí výrazně ovlivňujete vzhled a celkové působení hmoty schodiště v prostoru.

Nejzákladnější členění zábradlí je ver­ti­kální a horizontální: na schodišti buď šikmé (podél schodů), nebo plošné (v ce­lé ploše mezi podlažími). U velkých dis­pozic jsou nejpoužívanější zábradlí s verti­kálním členěním, například svislé tyče, které opticky prostor zvyšují.

Točité schodiště spojuje obě podlaží loftu.

Další mož­­nost skýtají horizontální šikmé výplně, s nimiž schodiště působí v prostoru niž­ším a plnějším dojmem. Čistý pohledo­vý prvek vytvoříte použitím svislé průhled­né desky (kalené sklo, plexisklo, polykarbonát) ve funkci zábradlí.

Úspo­ru místa zajistí schodiště s jednostran­ným zábradlím ve formě jednoduchého madla, které bývá ukotveno do nosné zdi. Toto řešení může být designově za­jímavé, ale jeho bezpečnost je nižší. Po­kud máte jednu ruku slabší, budete každopádně v jednom směru (výstup či se­­stup) handicapováni.

Aby madlo padlo

Základní nabídku schodišťových madel tvoří madla nerezová a dřevěná. Je dob­ré vědět, že kvalitní nerezové zábradlí obstojí i v exteriéru. Pro vaše pohodlí a bezpečí je však nejdůležitější, aby vám madlo dobře padlo do ruky, bylo poci­tově příjemné a neklouzalo.

Mezi inte­riérovými dřevěnými madly vítězí buk: buď v přírodní úpravě (pouze lak), nebo namořený do tmavšího odstínu (například mahagon), případně i zcela bez po­vrchové úpravy. Z dalších dřev můžete běžně volit ta tvrdší, javor, jasan, dub či ořech. Maximální délka madla v jed­nom kusu činí zpravidla pět metrů (platí pro dřevěné i nerezové). Madlo musí být vždy pevně a spolehlivě ukotveno: buď do zábradlí (v ose či mimo osu sloupku), nebo do nosné zdi.

Více světla!

Ocelové bočnicové schodiště s dubovými stupni, zábradlí s nerezovou sítí. Cena 135 000 Kč.

A ještě na jednu věc se vyplatí nezapomenout: na řádné osvětlení schodiště! Je to nutné zejména kvůli bezpečnosti.

Nechcete-li světlo stropní, svítidlo zabudované do zdi nebo přímo do plochy schodu, můžete dnes mít osvětlení vestavěné i do spodní strany nerezového zábradlí. Přesto není nad přirozené denní světlo.

V navazujícím článku se proto budeme věnovat otázce, jak denní světlo dostat k interiérovému schodišti.

Pravidla pro bezpečné zábradlí

Základní pravidla pro každé zábradlí jsou dána vyhláškou č. 268/2009 Sb. (O technických požadavcích na stavby).

Pohlídejte si každý detail zábradlí na schodišti, které budou používat vaše děti. Výplň by měla být tabulová nebo bez vodorovných prvků, aby si z ní dítě nevytvořilo žebřík k lezení. Důležitá je i pevnost zábradlí.

Mezery v zábradlí nesmí přesahovat šířku 12 cm, aby nehrozilo prostrčení dětské hlavičky. Mezera u podlahy má být pod 10 cm, aby nehrozilo propadnutí dětské nožky.

Dětskému úrazu lze zabránit také instalací uzavíratelné branky na obou koncích (nebo aspoň na horním konci) schodiště.

Vhodnou (neprávem opomíjenou) výplň tvoří kalené sklo – materiál bezpečný a odolný i proti nárazům.

Hlavní kritéria pro výběr schodiště

Funkčnost – schodiště musí přesně odpovídat použití, pro které je určeno.

Pohodlnost – je dána šířkou schodiště a výškou nášlapu. Běžnou standardní šířkou schodiště je 90 cm, běžná výška nášlapu je v rozmezí 16 až 19 cm.

Tuhost – je odrazem správnosti použitých materiálů a pevného ukotvení schodiště. Předchází tvarové deformaci schodů v prostoru.

Odolnost vůči opotřebení – jednoznačnou volbou při výrobě stupnic (nášlapné plochy schodů) je tvrdý a odolný materiál.

Povrchová úprava – kvalitní lakování dřevěných schodů zvyšuje odolnost proti mechanickému opotřebení. U exteriérových schodů je podmínkou antikorozní vrstva.

Rezonance schodů – této vlastnosti je důležité si všímat při kotvení schodiště do stěny. Zvláštní význam má u ložnice a u řadových domků.

Praktičnost – při volbě materiálů mějte na paměti, že módní skleněné nášlapy či nerezové zábradlí vyžadují vyšší estetickou údržbu.

Estetika – vedle vlastního vzhledu schodiště je důležitý celkový estetický soulad prostoru.

Míry a ceny – vcelku elegantní typové schodiště lze pořídit již od 30 000 Kč, designové schodiště na míru stojí minimálně 100 000 Kč.

