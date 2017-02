Postavili si roubenku. Stavební firmu vybírali ze čtyřiceti oslovených

Jan a Kateřina si postavili dům, ve kterém by mohli provozovat svého koníčka, aniž by rušili sousedy. Bicí soupravu si do panelového bytu pořídit vůbec neodvážili a také klavír raději zůstal u rodičů. Hudební pokoj ve zděné části poloroubenky byl proto už součástí projektu.