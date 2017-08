Rodný dům Harryho Pottera se opět prodává. Je ze 14. století

Po pěti letech se dům De Vere v Lavenhamu v Suffulku, který je díky 340 památkově chráněným domům pokládán za nejlépe zachovanou středověkou vesnici v Anglii, opět prodává. A samozřejmě opět s důrazem na spojitost s Harry Potterem.

Podle knihy Joanne Rowlingové (26. června 2017 to bylo 20 let, co nakladatelství Bloomsbury vydalo její první příběh malého Harryho, studenta školy čar a kouzel) zde totiž proradný lord Voldemort zavraždil Harryho rodiče.

Ve skutečnosti má dům ze 14. století, který patřil bohaté rodině De Vere, i sám o sobě zajímavou minulost, třeba v roce 1651 zde byla sestra a nejmladší bratr Karla II. a Jakuba II. v domácím vězení.

V letech 1649 a 1660 zde pobývali i mladí princové a princezny pod dohledem Marie de Vere, manželky lorda Fairfaxe.

Dům si zachoval mnohé původní prvky, například dřevěné trámy, krby, nástěnné malby a vzácné kamenné točité schodiště.

Údajný dům Sherlocka Holmese v londýnské Baker Street

Britové si na „původní domy“ slavných literárních postav docela potrpí. Typickým příkladem je dům Sherlocka Holmese v londýnské ulici Baker Street 221b, kdy slavný detektiv bydlel v podnájmu u paní Hudsonové.

Vše má jen jednu drobnou chybu: v době, kdy sir Artur Conan Doyle „ubytoval“ Holmese na této adrese, Baker Street vůbec neexistovala, ulice byla daleko kratší. Teprve později došlo k připojení dalších úseků a teprve v roce 1930 se Baker Street roztáhla od Portman Square k Regent’s Parku. Dnes je zde Sherlockovo muzeum, nabízející spoustu předmětů, které „zaručeně“ používal.