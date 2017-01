Z ulice drobná stavba, ze zahrady dům snů s bazénem a skvělým výhledem

Rovný a pro stavbu tedy jednoduchý pozemek bývá vlastně nudný. V tomto případě se architektka Lucie Mlýnková z Atelieru Spectrum rozhodně nenudila. Strmý svah představoval pro stavbu domu nedaleko Prahy velkou profesní výzvu.

Nejen kvůli podobě projektu, ale také sporům s úředníky. Místní stavební úřad měl výhrady, nelíbila se mu zastavěnost zatravněné části. Nakonec vše vyřešil jiný stavební úřad. Ten také stavbu úspěšně zkolaudoval.

Z ulice je vidět minimum

Bylo jasné, že hlavní vstup bude z ulice, tedy ze severu. I proto se na tuto stranu tváří horní podlaží pouze jako menší kvádr, posazený kolmo na spodní, výrazně větší kvádr zapuštěný do svahu.

„V horním patře je pouze vstupní hala, velká dvougaráž, šatna a samostatná jednotka, která může sloužit jako menší byt či kancelář,“ popisuje architektka Mlýnková. Vedle garáže je na zahradě také hřiště pro děti.

Z ulice působí stavba zcela nenápadně, až neosobně.

Celé spodní podlaží, které je z pohledu ulice pod terénem, zůstává kolemjdoucím skryté. Navíc plochou střechu vyřešila architektka jako zatravněnou plochu se závlahovým systémem a vlhkoměrem, takže jen málokoho napadne, že jde o zelenou střechu.

Poznámka: fotografie vznikly před nastěhováním majitelů.

A zase ten výhled

Jako většina domů postavených ve svahu se i tento pyšní nádherným výhledem do krajiny. Oprávněně. Celé spodní podlaží je obytné, otevřené velkými prosklenými plochami do zahrady, které nabízejí úžasné výhledy do okolí.

Jako centrum obytného podlaží zvolila architektka Lucie Mlýnková logicky velký otevřený prostor s kuchyní. Jeho dominantu tvoří točité betonové schodiště, ale obyvatelé nejsou odkázáni jen na něj, k dispozici mají také prosklený výtah umístěný v hale. Ten zaručuje bezbariérový přístup pro hosty, ale i pro majitele, až bude případně potřeba.

Na obytný prostor navazují užitné prostory, technická místnost, sklad a toaleta. Dispozice domu respektuje soukromí dospělých i dětí. Rodiče mají svou „polovinu“ spodního podlaží: ložnici s koupelnou, dvě samostatné šatny a WC. Na straně druhé zase najdete dětskou část, a to dva dětské pokoje, koupelnu a širokou chodbu využívanou zároveň jako šatnu.

„K prosvětlení prostorů uprostřed dispozice byly použity střešní světlovody, které přinášejí přirozené denní světlo i do místností, kde by to okny nebylo možné,“ upozorňuje architektka Mlýnková.

Horní patro nahrazuje markýzu pro terasu před obývacím pokojem, kde je možné pohodlně posedět i za deště. Pro dokonalé pohodlí a relaxaci je zde také vířivka. Z terasy se vstupuje do relaxační části domu se saunou, párou a dalším příslušenstvím.

Z terasy lze sestoupit po schodech k bazénu. Protože celá zahrada leží ve svahu, musela v její spodní části vzniknout opěrná zeď, která „drží“ masu zeminy, ale také vodu při přívalových deštích, které trápily majitele sousedních pozemků.

Zábradlí u ploché střechy nebo u terasy tvoří skleněné tabule, aby nic nerušilo výhled do krajiny. Na druhé straně domu byl umístěn menší zahradní sklad, i ten je přístupný z terasy.

Na přání majitelů není spuštěna diskuse.

Technické informace Konstrukční řešení a technické řešení: konstrukčně dům tvoří monolitický železobetonový systém v kombinaci s tvarovkami pro ztracené bednění, stropní konstrukce jsou železobetonové. Okna: v jižní fasádě hliníková s tepelněizolačním trojsklem, opatřená venkovními žaluziemi Vytápění: tepelné čerpadlo s vestavěným elektrokotlem, odvětrání funguje rovnotlace s pomocí centrálního větracího a vytápěcího přístroje, umístěného v technologické místnosti ve spodním podlaží. Jednotka je určena pro komfortní větrání s účinnou rekuperací tepla (90%) a pasivní chlazení. Chlazení: chladicí jednotky typu multisplit (jedna venkovní jednotka umístěná na střeše a vnitřní jednotky v každé obytné místnosti). Byla provedena i příprava pro případné umístění solárních panelů.