Dům v prudkém svahu v lese má místo zahrady obrovitou terasu

Stavět dům na zalesněném pozemku v prudkém svahu nedaleko belgického města Tilff si vyžádalo hodně pečlivou přípravu. Architekt Grondal (*1974) měl představu rodinného domu s minimálními nároky na energii, s dostatečným přísunem přirozeného denního světla a také stavby ohleduplné k přírodě.

Na první pohled působí umístění rodinného domu neobvykle. Je postavený kolmo k malé soukromé příjezdové cestě a strmému svahu, jako jakási „závora“ v terénu.

Přesto zde vypadá přirozeně, v symbióze s prostředím, což také bylo záměrem autora.

Cihla, lámaný kámen a měděná fasáda s patinou

Vedle tvaru a uspořádání měla na charakter a míru integrace domu do okolí významný vliv volba materiálů. Cihlový základ z použitých cihel, který prostorově definuje suterén, harmonicky ladí k patinované měděné fasádě dvou navazujících podlaží.

Díky různé šířce panelů v matné hnědé barvě, která působí teplým dojmem, má fasáda nepravidelnou vertikální strukturu a pod různými úhly pohledu se její vzhled mění. Celkový dojem z fasády je tak přirozený i díky proměnlivé hře světla a stínu, kterou vytvářejí okolní koruny stromů a sluneční paprsky.

Zatímco vnější plášť budovy v zemitých odstínech splývá s přírodou, interiér uvnitř je velmi moderní: světlé barvy, přiznaný pohledový beton, šedý přírodní kámen na podlahách a celá řada dřevěných prvků.

Při pohledu zvenku se míra zasklení může zdát zbytečně umírněná. Avšak díky vhodnému rozmístění oken a střešního zasklení přichází do domu v průběhu celého dne optimální množství světla do všech užitných zón. To vede k minimální nutnosti používat umělé osvětlení.

Světlo má řadu možností

Na severní straně je nad základnou pro fasádu charakteristická vyčnívající hmota s přesahem 1,2 m. S hlavní částí budovy je propojena prostřednictvím střešního zasklení o ploše 17 m2. Od časného rána tak tato vertikální pásová okna zprostředkovávají centrální části domu dostatek denního světla.

Je-li bezbariérová posuvně zdvižná stěna ze systému Schüco otevřená, jsou její tři (na výšku podlaží rozměrné části) skrytě zapuštěny do falešné kapsy za fasádou.

Další zdroj přirozeného světla představuje dvoupodlažní prosklení na západní straně a 7,5 m široké prosklení zpřístupňující jižní terasu, na kterou se vstupuje přes třídílnou, posuvně zdvižnou konstrukci, instalovanou na celou výšku patra, tedy od stropu až k podlaze.

V otevřeném stavu je stěna kompletně „zaparkovaná“ ve falešném prostoru fasády, v přízemí tak skvěle rozšiřuje a propojuje prostor kuchyně a jídelny s terasou. Otevřený výstup na terasu může připomínat vilu Tugendhat, kde se ovšem skleněné tabule spouštějí dolů, zde se naopak vytahují nahoru.

Použité výplně otvorů v domě se liší velikostí, tvarem i funkcemi. Jejich společným a sjednocujícím rysem jsou však tenké hliníkové profily Schüco v černé barvě, která splývá s fasádou. Všechna okna a prosklené plochy byly osazeny izolačním trojsklem.

V souladu s promyšleným a dobře izolovaným pláštěm budovy (U má hodnotu 0,11) zvolil architekt z bioklimatických důvodů také udržitelné domácí technologie.

Energetické požadavky na provoz podlahového topného systému jsou tak pokryty tepelným čerpadlem, teplá voda je produkována prostřednictvím solárních panelů, umístěných na ploché střeše. Automatizovaná ventilace se zpětným získáváním tepla nebo cisterna na užitkovou vodu o objemu 10 000 litrů doplňují udržitelný koncept budovy.

