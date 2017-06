Za Prahou postavili dům. Stojí na vrutech a fasádu má ze sklolaminátu

Pozemek na Praze-západ vlastní čtyřčlenná rodina již dlouho a chvíli to vypadalo, že se zde ani neusadí. Z pražského bytu nejdřív odešli do pronájmu rodinného domu. „Vyzkoušeli jsme si tento způsob bydlení a zjistili, jak by měl náš vlastní dům vypadat,“ vysvětluje majitel.