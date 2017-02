Z venkovského domku vytvořili skvělý dům, kde zůstala i historie

Prostorný venkovský dům, kam jsme přijali pozvání, využívali dříve jeho majitelé Dušan a Kathinka Poliačkovi hlavně jako víkendový. Teprve nedáv­no se rozhodli udělat z něj hlavní stan pro sebe a svoji tříčlennou psí smečku, ačkoli většina jejich pracovních aktivit zůstává v Praze.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Domov.

Dušan Poliaček vystudoval současně dva obory, strojní in­ženýrství na technické univerzitě a průmyslový design na vysoké umělecké škole v Braunsweigu.

V Německu, kde prožil převážnou část života, založil s manželkou společnost zaměřenou na grafický design. Roku 2002 se rozhod­li přestěhovat do Čech. I zde se úspěšně věnovali propagační grafice ve vlast­ním studiu 1to1 design a pracovali pro re­nomované značky.

Tehdy bydleli v me­zonetovém bytě na Vinohradech, který jim sloužil zároveň jako kancelář. Poz­ději se Dušan vrátil ke svému pů­vodnímu oboru a dnes spolupracuje s řa­dou německých průmyslových firem a dal­ších společností v rámci Evropské unie.

Rozsáhlá rekonstrukce

Asi před deseti lety Poliačkovi objevili v jedné středočeské vesnici starší domek, do jehož přestavby se posléze pustili. „Pro­jekt nám vypracoval architekt Josef Smutný, průběžně jej s námi konzul­to­val a upravoval podle našich připo­mí­nek,“ přibližuje Dušan dobu před zahá­jením rekonstrukce.

„Velký oříšek představovalo provedení neomítnuté kamenné zdi z opuky, protože dispozici jsme oproti té původní rozšířili směrem do dvora, a potřebovali jsme zeď v nové části dostavět. Zedníci se správný po­stup učili na sousední budově, která dnes slouží jako technické zázemí,“ vysvětlují Poliačkovi vznik opukové stěny, která člověka okamžitě zaujme.

V přízemí leží nalevo od vstupu velká pracovna, vpravo se přes obývací pokoj otevřený do krovu prochází do společné kuchyně s jídelnou. Do patra jsou situo­vány soukromé místnosti, koupelna a dvě ložnice.

Druhá ložnice je přístup­ná také z galerie. Odtud vede točité ko­vové schodiště přímo do obývacího po­koje, kde tvoří nepřehlédnutelný prvek. Každá místnost v přízemí je pro­sklená, přirozeně osvětlená francouzskými okny, která během letní sezony umož­ňují vyjít rovnou na zahradu. Dům vy­tápí tepel­né čerpadlo, přízemí propo­juje litá betonová podlaha.

Úcta k tradici

Každá místnost v domě i jeho zařízení nese stopy Dušanovy profese. Je autorem originálních svítidel v jídelně a v chodbě, lavic i kulatých odkládacích stolků v obýváku a v pracovně stolu a židlí s industriální podnoží inspiro­va­nou sedačkami z tramvaje.

Stěny v obý­vacím pokoji zdobí originály obrazů od různých umělců, které Kathinku a Du­šana něčím zaujaly a které na stěně z pří­rodních kamenů vypadají jako v nějaké galerii. Velkoryse pojatý obytný prostor, z něhož je prosklenou střechou vidět nebe, i bohatě prosklená kuchyně přirozeně propojují interiér s velkou zahradou.

Dřevěný stůl Nepomuk i křesílka s kovovou podnoží našly inspiraci v průmyslovém designu.

Majitelé Ing. Dušan a Kathinka Poliačkovi, studio PanSlavista Vloni Dušan s manželkou založili studio PanSlavista, které nabízí vlastní kusy nábytku a doplňků. „Snažíme se obnovit zapomenuté věci, vymyslet nové a využít přitom přírodní materiály. Milujeme staré výrobky, kterým se snažíme znovu vdechnout život a uvést je do každodenního užívání.“

