Dům zvětšili tak, že do něj vestavěli kostky zvětšující obytnou plochu

Plné dva roky si vyžádaly velmi razantní úpravy interiéru i exteriéru dvoupatrového domku se zahradou, který je usazen na jednom brněnském kopci. Počet užitných metrů se v původní šedé kostce značně rozrostl díky několika dalším přistavěným kostkám v podobě střešní nástavby, arkýře v pracovně a garáže s terasou.

Nově vybudované části jsou na domě jasně čitelné díky odlišně tónované omítce. Úprava vnitřní dispozice zase umožnila ze dvou oddělených bytů vytvořit jeden vzdušný exkluzivní prostor s letní střešní nástavbou a přízemním pokojem pro hosty s koupelnou, přilehlou dvojgaráží, šatnami a bohatým technickým zázemím.

Téměř stoprocentní shoda

Majitelé pobývali v domě i nějaký čas před rekonstrukcí. Bydlení se jim zamlouvalo, ale chtěli si ho víc přizpůsobit k obrazu svému. Tomu se tehdejší zařízení v okázalém stylu 90. let rozhodně nepodobalo. Jejich představám odpovídal spíš minimalistický, moderní, vzdušný a stylově čistý interiér.

S architektonickým návrhem se majitelé obrátili na architektku Markétu Veselou a s řešením interiérů na studio Design Atak. Hodně věcí si vzájemně korigovali, ale v pětadevadesáti procentech se dokonale shodli. Martin razí heslo, že odborné věci se mají nechat odborníkům, a tak i ti „jejich“ měli plnou důvěru.

„Díky tomu, že jsme měli jednoho architekta a jeden ateliér, povedlo se udržet jednotnou linku jak v exteriéru, tak i ve vnitřním vybavení celého domu, což je někdy velmi složité,“ vysvětluje Martin.

Technicky vzato

Velkým dilematem bylo pro majitele maximalistické řešení v podobě proražení stropu mezi druhým a třetím patrem, kde měla vzniknout galerie.

Po ujištění statiků i architektky, že to stavba unese, vzniklo podle nich to nejlepší, co v domě je. Interiér se krásně otevřel a také díky skleněnému zábradlí je prostor vzdušnější a nabízí i pěknou podívanou na neobvyklé řešení daného prostoru.

Dalším velkým zásahem byla střešní nástavba, v níž vznikla prosklená letní kuchyňka a koupelna s přímým vstupem na rozlehlou terasu. V létě se rodina na terasu pravidelně přestěhuje, tak jí přijde vhod vířivka s lehátky a letní posezení u stolu či v ratanové pohovce. Jaký komfort nabízí přilehlá letní kuchyňka, o tom není třeba diskutovat.

Díky velkorysému prostoru vyčleněnému pro kuchyň si majitelé mohli dovolit minimalistické skříňky a celou sestavu pojmout bez soklů.

Technickým oříškem bylo také skleněné zábradlí lemující galerii a schodiště do všech pater. Jednak bylo velmi komplikované vyrobit kalené sklo s úhlopříčkou větší než čtyři metry.

Náročná byla i manipulace se samotnou skleněnou deskou vážící zhruba 250 kg. Některé kusy se musely dělat postupně a kvůli zpoždění bylo nutné posunout i kolaudaci.

Na efekt, ale účelně

Co v designu interiéru trošku vybočuje, je majitelova pracovna, která je podle jeho přání víc jako budoár džentlmena. Design 30. let reprezentuje pohovka s dýhou wengé zapracovanou do knihovny a ostatně i rafinovaně ukrytý výsuvný prosklený bar na koňaky a rumy. Zajímavým prvkem je tu i obklad boční zdi, jehož část nenápadně ukrývá niku s vestavěnou skříní. Zajímavým technickým, ale i designovým prvkem je zavěšený, jakoby levitující nábytek v kuchyni, bar a postel v ložnici.

V dětském pokoji si designéři pohráli s odrazem barev. Díky vymalovanému fialovému pásku u okna vzniká v místnosti difúzní fialové světlo. Okouzlující výhled na město nabízí nově vzniklé velké okno u galerie, které v původním návrhu vůbec nebylo.

Dva otočné ušáky jsou pořízené u firmy Natuzzi. Pohovku vyrobil brněnský čalouník podle návrhu majitelů.

Veškerý nábytek byl zhotovený na zakázku firmou, s níž Design Atak úzce spolupracuje. I to přispělo ke kvalitě provedení a jednotné lince interiéru.

„Celý dům lze definovat tak, že každé patro má svoji funkci. V přízemí je technické zázemí s pokojem pro hosty.

První patro slouží jako společenská část, kterou tvoří velký, portály propojený obytný prostor s jídelnou, kuchyní, čítárnou a malou koupelnou. Druhé patro představuje klidovou zónu s ložnicí, šatnou, dětským pokojem, pracovnou a velkou koupelnou. A třetí patro je stvořené pro relaxaci,“ popisují designéři Milan Vrbík a Viktor Sinajský.

Spojující linkou, protínající celý interiér, a zároveň nosným prvkem jsou přírodní materiály jako dýha wengé, bíle lakované plochy a sklo. Sklo je tu použité čiré nebo lakované v podobě obkladů z lacobelu v tónech zemitých barev.

„Vsadili jsme na kontrasty, kdy celým domem prolíná kombinace tmavě hnědé a bílé barvy. Z jednoduchosti těchto materiálů se dal vytvořit osobitý prostor, který se měl slučovat i s povahou práce obou investorů. Požadavek tedy zněl: udělat moderní, vzdušný a minimalistický interiér, který bude působit lehce konzervativně, ale neměl by postrádat i prvky hravosti, což se díky otevřenému přístupu investorů povedlo,“ dodávají autoři rekonstrukce.

Barevné řešení dětského pokojíčku vymyslela majitelka. Nechtěla totiž použít typickou růžovou a snažila se, aby bylo zařízení nadčasové a rostlo s holčičkou.