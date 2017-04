Chtějí vybourat všechny příčky v bytě. Záleží však na statikovi

„Chtěli bychom provést kompletní rekonstrukci bytu, jen si nejsme jisti, zda varianta, kterou jsme sami vymysleli, je vhodná. Momentálně má byt dispozici 3+1 a plochu necelých 70 m2, a to bez lodžie. Na patře patří k bytu ještě komora. Rozměry bytu bez lodžie jsou 1200 cm x 580 cm. Výhodou je, že ani jedna příčka není nosná, nosné jsou pouze obvodové zdi, takže je možná kompletní změna dispozice. Jediné, s čím nelze hýbat, je umístění vstupních dveří a stoupaček,“ popisuje majitelka Alena.

Koupelna je pouze polepená dlaždičkami, pod nimi je umakart.

Razantních změn se majitelé nebojí, třeba jádro je umakartové, jen vylepšené obkladačkami, takže je lze bez větších obtíží vybourat a vyzdít. Manželé si přejí dispozici 3+kk, tedy spojení obývacího pokoje a kuchyně.

Nejraději by však na lodžii vstupovali z obývacího pokoje, což ovšem znamená přehodit ložnice a obývací pokoj s kuchyní.

Další přání? Do obývacího pokoje by měla přijít pohovka ve tvaru U. WC by mělo zůstat samostatné, nesmějí chybět dostatečné úložné prostory.

Tři varianty řešení připravil Ing. arch. Hynek Maňák ze studia Maniac interier. „Vnitřní příčky jsou nenosné, mohou však působit jako zavětrování budovy, proto jejich odstranění je možné jen se souhlasem statika a za jím stanovených podmínek,“ upozorňuje architekt Maňák.

Varianta A

První varianta vychází z požadavku uživatelů bytu a přesouvá ložnici a dětský pokoj na opačnou stranu bytu. V ložnici je prostor pro manželskou postel a šatní skříně, dětský pokoj lze zařídit pro jedno dítě.

Koupelna s vanou, sprchovou zástěnou, umyvadlem a otopným žebříkem byla umístěna do prostoru původního WC a koupelny. Pračka je v nice vedle instalačního jádra, WC na druhé straně stoupaček. V předsíni vznikl prostor pro malou šatní komoru.

Obytný prostor vznikl propojením původních pokojů podél lodžie. Z předsíně se do obývacího pokoje vstupuje prosklenými dvoudílnými dveřmi. Rohová kuchyňská sestava umožňuje napojení vody a odpadu přes koupelnu do stávajících stoupaček.

Jídelní kout se ocitl u okna, prostor pak rozděluje nábytková sestava s televizorem. V odpočivné části je sedací souprava a křeslo. Stávající vstup na lodžii byl zachovaný.

Varianta B

Princip dispozičního řešení je obdobný jako v předchozí variantě A. Varianta B prověřuje možnost umístění ložnice v pokoji u vstupu do bytu, větší zadní pokoj je určený pro dvě děti.

Na WC se vešlo malé umývátko, pračka je mimo koupelnu v prostoru předsíně. Obytný prostor odděluje od předsíně šikmá stěna s posuvnými dveřmi do stavebního pouzdra.

Jídelní stůl je u prostorové nábytkové sestavy s televizí. Byly zde vytvořeny nové balkonové dveře na lodžii.

Varianta C

Tato varianta navazuje na předchozí. Případným zrušením původních balkonových dveří na lodžii vznikne prostor pro požadovanou sedací soupravu ve tvaru U. Případně může stačit i kompromis, dveře na lodžii se prostě nebudou používat.

