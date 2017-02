Rekonstrukce panelákového bytu se povedla i bez náročného bourání

Po odchodu dětí z domova si totiž manželé přáli upravit bydlení už jen pro své potřeby, zmodernizovat technickou stránku bytu a interiér nově vybavit tak, aby jim vyhovoval i po odchodu do důchodu.

Typický panelový byt má vstup do poměrně úzké chodby. Z ní je vstup do koupelny, WC a komory, po každé straně chodby jsou dva pokoje, na jedné straně dvě ložnice, na druhé pak obývací pokoj a kuchyň. Určitou nevýhodu představovala úzká chodba, protože tu nešlo ani po úpravě dispozice rozšířit.

Základem řešení je vinylová podlaha v dekoru světlého dřeva.

Majitelé se s rekonstrukcí a řešením bytu obrátili na Ing. arch. Radovana Demetera ze studia Kouba Interier.

Nová dispozice

K úpravě došlo především v koupelně a kuchyni. Původní komora se zrušila, část se přidala ke koupelně, v části je vestavěná skříň v pokoji. Díky tomu se koupelna poměrně zvětšila a vešel se do ní i sprchový kout, vana a nika na pračku.

WC zůstalo oddělené a na původním místě, přibylo však u něj praktické umývátko. „Zaměřili jsme se na dostatek úložných a odkládacích prostor. U vany i sprchového koutu se proto využily zapuštěné niky. Umyvadlová skříňka má dvě zásuvky, ale za zrcadlem je skryta další skříňka, naše oblíbené řešení,“ popisuje svůj návrh architekt Radovan Demeter.

Pračka byla i vzhledem k věku majitelů a především s výhledem do dalších let osazena výš, aby byla lépe přístupná. Prostor pod ní využil architekt pro umístění zásuvek na špinavé prádlo. Na WC je nika s umývátkem.

„V kuchyni jsme dlouho zvažovali míru propojení s obývacím pokojem. Klientům jsme připravili několik variant. Nakonec zvítězilo optické oddělení obou provozů blokem vysokých kuchyňských skříní,“ vysvětluje architekt Radovan Demeter.

Na zadní straně předělu umístil televizor se skříňkou, jídelní stůl pak na rozhraní kuchyně a obývacího pokoje. Kuchyňskou linku vyřešil architekt ve dvou liniích proti sobě. Na jedné straně stojí vysoké skříně s chladničkou, troubami a spížní skříní s nikou na kávovar. Na druhé straně je pracovní plocha, dřez a plynová varná deska.

Horní skříňky jsou opět kvůli dostatku úložného prostoru až do stropu. Kuchyňský nábytek přechází do vybavení jídelny v podobě odlehčené závěsné skříňky s nikami.

Z praktických důvodů jsou v koupelně, WC a obývacím pokoji dveře posuvné do stavebního pouzdra. V úzké chodbě by překážely, a do obývacího pokoje zůstávají stejně většinu času otevřené.

Materiály

Klienti si přáli konzervativní řešení v teplých barvách, bez módních výstřelků. Základem je tedy vinylová podlaha v dekoru světlého dřeva. Kontrast nabízejí tmavé ořechové dveře a nábytek.

Kuchyňská linka byla vyrobená na míru ze světlého lamina ve smetanové barvě a s pracovní deskou v dekoru dřeva. Velkoformátový obklad použil architekt Demeter na celé dvě stěny, a to kvůli snadnější údržbě stěn v blízkosti linky.

Kuchyňskou linku vyřešil architekt ve dvou liniích proti sobě. Horní skříňky jsou opět kvůli dostatku úložného prostoru až do stropu.

V koupelně je velkoformátový obklad v odstínech béžové. „Výraznější barvou jsme použili na obklad WC a niky, dekorační pruh zdobí sprchový kout a zadní stěnu toalety,“ dodává autor návrhu. Majitelé si byt, kde je část nábytku vyrobená přímo na míru, vkusně dovybavili byt několika solitéry.