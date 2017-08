Ze skladu, jehož dispozice vypadá jako porce pizzy, vznikne garsonka

„Je to atypický prostor s jednou stěnou do oblouku, proto bych ráda požádala o odbornou radu. V bytě budu bydlet sama, možná v budoucnu s partnerem. Vzhledem k umístění oken a obloukové stěně asi nepřipadá v úvahu jiné řešení než jedna obytná místnost s kuchyní a koupelna,“ napsala čtenářka Katka do naší poradny architekta.

Přiznává, že s využitím kuchyně až tak moc nepočítá, takže nemusí být nijak veliká. „Protože někdy pracuji z domu, hodil by se mi pracovní koutek. Stačí menší pracovní stolek, většinou pracuji na notebooku. Ráda čtu, proto bych uvítala prostor na čtení s lampou a menší knihovnou,“ doplňuje své požadavky.

Uvažovala i nad patrem na spaní (výška stropu je 3 m), počítá s koupelnou společnou s WC, kam by si přála umístit i pračku.

„Zvažovala jsem vytápění podlahovým topením, aby radiátory nezabíraly místo na stěnách. Jako doplňkové vytápění by se mi líbila krbová kamna. Vstupní dveře se otevírají dovnitř, v budoucnu předpokládám otevírání ven, směrem do nevytápěné chodby, která slouží i pro průchod do dvora. Menší okno vede do uzavřeného dvora, tři větší okna do ulice,“ zakončuje výčet informací mladá žena.

„Nakonec jsme do žádné z variant nezahrnuli patro na spaní, ač o něm majitelka uvažovala. Ukázalo se, že zase tak malý prostor bytu není a spací patro považuji za nouzové řešení, zejména pokud jde o spaní dospělých,“ říká na úvod Ing. Tomáš Zima z Atelieru Dispozic, který se zaměřuje na řešení soukromých i veřejných interiérů.

Tato varianta vychází ze stávajícího umístění vstupních dveří, kterými se trochu netradičně vstupuje z chodby přímo do obytného prostoru, což bývá ale v řadě zemí běžné.

Vlevo od vstupu je kuchyň s jídelním koutem s lavicemi, které velmi efektivně využívají tento přirozeně osvětlený prostor a umožňují usazení více lidí. Kuchyňská linka počítá s menší podstavnou chladničkou, celkově je řešena skromněji.

„Je na zvážení klientky, zda do linky umístí raději troubu nebo myčku, aby zůstala možnost úložných prostor i ve spodních skříňkách,“ upozorňuje.

Prostor vstupu vymezuje zprava šatní skříň, která současně vytváří klidný obývací kout, ale také použitá dlažba. „Jádro“ bytu pak výhodně člení koupelna, kde byla na přání klientky umístěna vana i pračka.

Na koupelnu navazuje pracovní kout využívající každý centimetr minimalistického řešení koupelny. Je tak vložen do vzniklé niky, která současně s knihovnou vymezuje nejklidnější část bytu určenou na spaní.

„Výhodou této varianty je ponechání velkého volného prostoru v hlavní části místnosti, díky tomu bude tento prostor působit vzdušněji, a umístění kuchyně mimo hlavní část bytu. Nevýhodou pak může být právě přímý vstup, zejména pokud by nebylo možné využít v chodbě nějakou čistící zónu. Zcela ideální také není přímý vstup z obývací části do koupelny s toaletou,“ doplňuje Ing. Tomáš Zima.

Oproti předchozí variantě je zde vytvořeno zádveří, ze kterého je možné vstoupit buď přes příjemně osvětlenou pracovnu do koupelny se sprchovým koutem, nebo do obývací části.

Dominantu obývací části tvoří pohovka, která by měla být zvolena skromnější, pokud jde o velikost, určitě by se ale vyplatilo zaměřit se na zajímavý vzhled, už s ohledem na věk majitelky.

Nábytková stěna s knihovnou, kterou se do obývací částí vstupuje, pak opticky odděluje prostor ke spaní a odpočinku. V nejzadnější části bytu je nyní umístěna už o něco prostornější kuchyň, kde je navíc i větší pravděpodobnost blízkosti rozvodů vody a odpadu, je zde také lepší možnost odtahu par z digestoře. Prostor mezi obývací částí a kuchyní vymezuje kulatý jídelní stůl, který se k oblé stěně hodí.

Výhodou této varianty je klidná pracovna a jasné dělení prostor, oddělení toalety od obytné části a plnohodnotné zádveří. Nevýhodou je pak trochu menší obytná část a nároky na výběr vhodného nábytku.

„Dispozičně asi nejčistší varianta, která ovšem předpokládá možnost změny umístění vstupních dveří,“ popisuje poslední řešení Tomáš Zima. Díky této změně vzniklo přirozené zádveří s řadou úložných prostor a pračkou, která i zde splňuje podmínku, že majitelku neruší.

Ze zádveří je možnost vstoupit do koupelny, kde zůstal dostatek prostoru pro vanu. Toaleta je takto oddělena od obytné části dvěma dveřmi, což je ideální. Obytný prostor zůstal velmi volný, prostor pro spaní či čtení je opět v nejklidnější části místnosti, navíc bez přímé pohledové návaznosti.

Nevýhodou této varianty může být umístění prostorné kuchyně, která by mohla být zdrojem nežádoucích pachů a nečistot v přímé návaznosti na obytnou část.

Výhoda? Ideální řešení zádveří a vstupu do koupelny a maximálně volný prostor v obytné části, které opět dominuje kulatý jídelní stůl.

