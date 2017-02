Bydlí v krásné hrázděné vile. Rekonstrukce probíhala zběsilým tempem

Studio 05 AM arquitectura vedené mladou dvojicí architektů Joanem Arnau Farrásem a Carme Muňozovou Ramírezovou, která za proměnou stavby stojí, často spolupracuje s klienty, kteří by se snadno mohli zařadit do kategorie světoběžníků.

Zvykli si respektovat jejich obvyklá přání. Po životech v neosobních hotelech, na lodích nebo v obřích hi-tech budovách obvykle vyžadují rekonstrukce starých domů, ke kterým mají osobní vztah a touží si do nich přinést vlastní historii.

Díky těmto klientům dostávají další zakázky na rekonstrukce od jejich přátel, které je často dostanou i daleko od domova a jejich základny, kterou má studio v katalánském městě Girona.

Podobně tomu bylo i v případě přestavby na pařížském předměstí. Mít klienty, kteří se mezi sebou znají, přináší studiu i další výhodu. Zadavatel je většinou stejná krevní skupina jako tým architektů, a schvalování návrhů tak probíhá rychle a úspěšně.

Historický hrázděný dům z konce devatenáctého století stojí v udržované zahradě ve čtvrti plné zeleně, která díky historické oblíbenosti platí za výbornou adresu. Místo milovali nejslavnější francouzští literáti jako například Victor Hugo nebo Alexandre Dumas, ale sláva zdejších ulic neopadá ani dnes. Jednou ze sousedek je i francouzská herečka Vanessa Paradis, která se zde narodila a po rozvodu s hercem Johnnym Deppem se sem s oběma dětmi opět nestěhovala nedaleko bytu rodičů.

Architekti dům v přízemí zbavili komplikovaných a zbytečných příček, které vznikly léty užívání, a provzdušnili ho. Původní letní verandu prosklili a zakomponovali přímo do interiéru domu, dnes je regulérní součástí obytné kuchyně. V patře vily vznikly dva dětské pokoje a velkorysá ložnice majitelů s šatnami koupelnou.

Ve starých alkovnách byla dříve stejně jako dnes umístěna lůžka, pokoj sousedící s ložnicí rodičů se proměnil v luxusní koupelnu s efektně umístěnou mramorovou vanou. Komory plní funkce praktických šaten. Veškeré práce započaly na konci února 2015 a pokračovaly zběsilým tempem tak, že ještě na podzim téhož roku se rodina do nové rezidence nastěhovala.

Pečlivý byl i výběr mramorů: lázni a kuchyni vládne bílá sterilita, obývacímu pokoji černý design a klid navozuje teplým hnědým tónům podřízený původní mramor v soukromém patře.

Interiérům dominují luxusní a stálé materiály jako masivní dřevo na podlahách i nábytku, nákladný mramor v kuchyni, koupelnách i na krbových římsách v obývacím pokoji a ložnicích a sklo svítidel v celém domě.

Historické kráse se klaní pečlivě zrekonstruované dřevěné ostění a v jídelně zabudované příborníky, které zdobí stejné hrázděné motivy jako okna na fasádě. Nádech světáctví dodávají domovu artefakty a suvenýry z pobytů v milované Asii: sochy, grafiky, vázy, užitný porcelán i drobné kousky nábytku jako například originální dřevěné červené barové stoličky.

Harmonie protipólů jin a jang čínské filozofie se objevuje v celém domě ve střídání textur, násobení dekorací a uměleckých předmětů, květinových aranžích a barevné jemnosti. Energii domu povzbuzuje i barevnost výběru mramorů. Lázni a kuchyni vládne bílá sterilita, obývacímu pokoji černý design a klid navozuje teplým hnědým tónům podřízený mramor v soukromém patře. Celek vyznívá přesně podle zadání klientů: klidně, romanticky a něžně.