Podívejte se na nejlepší rekonstrukce chalup z naší soutěže

Tak jako v loňské soutěži i letos se opět ukázalo, že rekonstrukce staré chalupy či chaty není záležitost na pár měsíců, ale let. Nebo dokonce desetiletí. Rekordmanem z našich soutěžících je rodina Mádlových, která svou chaloupku rekonstruovala 14 let. Výsledek ovšem stojí za to.

Dřevěné okapy vyrobil manžel sám.

Nejen za délku rekonstrukce, ale především za citlivý přístup a vkus se tato rekonstrukce stala zaslouženým vítězem naší letošní letní chalupářské soutěže o nejlépe zrekonstruovanou chalupu.

Za první místo získává rodina benzinovou sekačku MTF 4820 PDBW. Celý příspěvek včetně 29 fotografií najdete zde.

Druhé místo patří rodině Richarda Fanty. Chalupa postavená přibližně před dvěma stoletími byla v dezolátním stavu, zato v nádherné krajině, takže bylo rozhodnuto.

Z ruiny vznikla díky pomoci celé rodiny včetně dalších příbuzných romantická chaloupka s dřevěnou šindelovou střechou a kamennými zídkami, sklepem i pergolou.

Za druhé místo patří soutěžící rodině benzinová pila Oleo – Mac GS 520. Článek najdete zde.

Druhé místo: V základech staré chalupy bylo nalezeno takové množství kamenů, že vystačily na všechny zídky, pergolu i krb. Druhé místo: Chalupa byla v podstatě na spadnutí. Pro pořízení však rozhodlo její okolí.

A co ještě soutěžní příspěvky ukázaly? Že rekonstrukci často neurychlí ani pomoc odborné firmy či řemeslníků. Občas se z nich totiž vyklubají jen vychytralí neumětelové, kteří zmizí se zálohou nebo práci odvedou v kvalitě, která nemá s řemeslem nic společného.

To poznala i rodina Milana Homoly, ta si tak na proměnu své chalupy musela počkat celých deset let. Dnes však mohou být na svou chalupu opravdu pyšní. I jim právem patří třetí místo v soutěži. To mohou oslavit dobrotou připravenou na plynovém grilu Char – Broil Royal, ceně za „bronzovou“ příčku.

Podrobný průběh rekonstrukce naleznete zde.

Třetí místo: Při pohledu na dokončenou chalupu by nikdo nevěřil, kolik úsilí a problémů její rekonstrukce přinesla.