Rekonstrukce, kde krajinomalba na skle oddělila kuchyň od obýváku

Velký byt v činžovním domě vyžadující kompletní rekonstrukci nabídl ovšem novému majiteli jen na počátku pouze smutný pohled. Dezolátnímu stavu odpovídaly i většinou zničené původní cenné stavební architektonické prvky.

Rekonstrukci svěřil investor architektovi Michalu Kuncovi z Ateliéru Kunc Architects, s jehož pracemi se na našem webu potkáváte poměrně často.

Také jeho oslovila klidná rezidenční čtvrť s perfektní dostupností služeb, dobrou infrastrukturou i geniem loci, který si dokázala Bubeneč i přes různé peripetie udržet až do dnešních dnů.

Pohled do hlavního obytného prostoru rámují dvoukřídlé dveře vyrobené přesně podle původních.

Rekonstrukce tohoto bytu je zařazena do druhého ročníku soutěže Interiér roku, který pořádá Institut bytového design, a to do kategorie Soukromý interiér – rekonstrukce.

Interiér pro milovníka umění

„Protože je majitel milovník umění, chtěli jsme přenést do dnešní doby krásu starých krajinomaleb, které sbírá, a propojit s interiérem původního bytu a novou vestavbou designové části kuchyně,“ vysvětluje architekt Michal Kunc.

Dispozici bytu upravili autoři projektu z 3+1 na 4+kk. Kuchyňskou část oddělili skleněnou příčkou upravenou velkoplošným tiskem, na skle se tak ocitla reprodukce klientovy oblíbené krajinomalby.

Přesto jako dominanta velkého obývacího pokoje, s nímž je kuchyně spojena, působí spíše než velká skleněná stěna křišťálový lustr osazený v rozetě. „Odkazuje k prvorepublikové historii domu,“ vysvětluje architekt Kunc.

Během náročné rekonstrukce se podařilo obnovit cenné architektonické prvky, ať již jde o římsy, vlysy či rozety, a ty doplnit zcela novými moderními prvky.

Celý interiér pojali architekti převážně v bílé barvě a dalších světlých tónech, s drobnými akcenty černé. Chybět nemohou samozřejmě dřevěné podlahy. Prostor je tak skvěle připravený pro oblíbené obrazy majitele, které na bílém pozadí vyniknou nejlépe.