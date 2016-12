Podívejte se, jak bydlí čtenáři iDNES.cz. Nejlepší proměny roku 2016

Tradičně nejpočetnější skupinu představují rekonstrukce panelákových bytů. Ty vyvolávají obrovský zájem i ostatních čtenářů, koneckonců v panelových domech bydlí přibližně 40 procent obyvatel České republiky.

I proto si více než dvě stě tisíc čtenářů přečetlo příspěvek z naší soutěže Paneláková rošáda, v němž majitel popsal razantní rekonstrukci svého bytu. „Ty jsi normálně postavil v paneláku dům,“ prohlásil jeho kamarád (na to, co vzniklo, se podívejte zde.)

Byt Tomáše: spojením dvou pokojů vznikl prostor s plochou 31 metrů čtverečních a dvěma okny, kam se podařilo umístit kuchyň, jídelní zónu i obývací pokoj.

Proměnu bytu připravoval majitel přibližně rok, v realitu ji proměnil za několik měsíců, od září do ledna. V bytě nezůstalo téměř nic na svém místě, stěhovala se kuchyň i koupelna. Náklady byly skoro milion korun. Spoustu práce přitom Tomáš zvládl sám. „Naučil jsem se hodně řemesel,“ říká o sobě.

Ze stejné soutěže byl i příspěvek manželů Ludmily a Josefa. V tomto případě však byla hlavním „hybatelem“ manželka, protože je architektka. Její návrh rekonstrukce panelákového 3+1 na 3+kk je ukázkou profesionálního přístupu a znalostí, tomu odpovídala i úprava interiéru pro focení (podívejte se zde).

Celý byt navrhla architektka Ludmila ve světlých přírodních barvách.

Vděčný evergreen: chalupy

Češi jsou však především národem chatařů a chalupářů, a občas také zachránců starých mlýnů. Zatímco rekonstrukce panelákových bytů probíhají v průběhu měsíců, u chalup to bývají roky a někdy i desetiletí, hlavně u větších staveb.

V naší letošní chalupářské soutěži zvítězila rodina paní Zuzany, která rekonstruovala svou chaloupku 14 let (více zde). Postupně, precizně, ale také s velkým citem vdechli ruině nový život téměř sami, řemeslníky povolali jen na vyloženě odborné práce.

A nelitují ani jednoho roku, který stavbě věnovali, byť v průběhu rekonstrukce na chalupu nejednou směřovaly i výrazy „ty svi.. shnilá...“

Rodina paní Zuzany se však po víkendech a dovolené vracela do zařízeného bytu se vším komfortem, to paní Karolína musela během dvou měsíců upravit starý mlýn tak, aby v něm mohla bydlet i s ročním synem. Více zde.

Stavení ve velmi špatném stavu totiž mělo suchý záchod venku, voda vedla jen na chodbu a elektřinou se svítilo pouze v jedné místnosti, v níž visela ze stropu žárovka a v rohu se bála jedna zásuvka. Opravy trvají již osm let a Karolína tuší, že jí kompletní rekonstrukce starého mlýna zabere celý život. Vůbec jí to nevadí.

Takto vypadá chalupa paní Zuzany po 14 letech budování a oprav. Mlýn paní Karolíny neprošel nikdy zásadnější modernizací.

Když mládí miluje retro

Mladí čtenáři bývají hodně odvážní. Dokonce neváhají investovat své peníze i energii do bytů, kde žijí jen v pronájmu. Martin tak investoval 180 tisíc do bytu na Letné, v proslulém Molochovu. Majiteli navrhl, že by byt rád předělal.

Nejdříve proběhla neúspěšná diskuse o proplácení prací, která vedla k rozhodnutí, že Martin přemění na vlastní náklady jen to nejdůležitější. Vše muselo být co nejlevnější, ale zároveň stylové.

Byt Martina: palety jsou levné a funkční. Postel v ložnici je například z palet z IKEA.

Později, kdy došlo na úpravu koupelny a obytné části, již majitel rozpočet odsouhlasil. Byt, který opravdu nebyl v dobré kondici, tak dostal novou a zajímavou podobu. Podívejte se zde.