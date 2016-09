Byt 4+kk z 80. let hýří prostorem, přesto má už zastaralou dispozici

„Na konec roku plánujeme rekonstrukci bytu, kterou bychom chtěli spojit s určitou dispoziční změnou. Částečně nás ale limituje nosná stěna, která odděluje pokoje od prostorné chodby. Kvůli statickým zátěžím už není možné, abychom propojili jídelnu s obývacím pokojem, což by mohlo být jedno z řešení,“ vysvětluje Lenka.

„Naše představa je taková, že zůstanou zachovány tři samostatné pokoje, ložnice a dva pokoje. Líbí se nám trend, kdy je obývací prostor propojený s kuchyní a jídelnou. Toaleta by měla zůstat oddělená, naopak bychom chtěli do koupelny umístit ještě druhou, kromě vany bychom si přáli i sprchový kout. Pračka by neměla být v koupelně.“

Architekt Hynek Maňák ze studia Maniac Interier připravil pro mladou dvojici tři varianty řešení. „Představy i požadavky uživatelky se mi jeví správné a vhodné. Byt svou velikostí nabízí velkorysé bydlení, požadované zdvojení WC je zcela na místě, jeho opodstatnění se však projeví až později u vícečlenné rodiny,“ doplňuje architekt Maňák.

Varianta A

V rámci rekonstrukce koupelny a záchodu je zde zakresleno samostatné WC propojené s prádelnou, od které může být odděleno posuvnou stěnou. V koupelně mají majitelé k dispozici sprchový kout, vanu, umyvadlo i otopný žebřík.

Jídelna je od chodby oddělena prosklenou příčkou (původní nenosná je vybouraná) s dvojitými dveřmi. Prostor nabízí velkorysé řešení kuchyňské sestavy s použitím velkého pracovního ostrůvku i velkého jídelního stolu.

Obytný pokoj je přístupný stávajícími dveřmi z prostoru kuchyně a jídelny. Jako budoucí dětský pokoj (s potomky mladý pár počítá) zůstal ponechaný prostřední pokoj.

Původní ložnice má zakreslenou vnitřní šatnu. V případě potřeby většího dětského pokoje pro dvě děti lze přehodit ložnici a dětský pokoj.

Varianta B

Tato varianta nabízí samostatné WC s umývátkem a samostatnou prádelnu přístupnou ze vstupní chodby. V koupelně s vanou, sprchovým koutem a dvěma umyvadly vznikl záchod oddělený dveřmi.

Prostor kuchyně a jídelny je společný jako v předchozí variantě. Pokud to dovolí instalace, lze umístit varnou desku do kuchyňského ostrůvku. Požadavek propojení obytného prostoru s jídelnou částečně umožnilo zbudování druhého průchodu v nosné stěně. Ložnice se zmenšila o průchozí šatnu.

Varianta C

Navazuje na předchozí variantu, prádelna je přístupná z chodby přes posuvnou stěnu. V koupelně se našlo místo pro WC za příčkou, případně lze klozetovou mísu oddělit posuvnými dveřmi od zbývajícího prostoru.

V kuchyni je zakreslený rozložený rozkládací stůl pro demonstraci maximálního počtu míst k sezení. S obytným prostorem je kuchyně a jídelna propojena nově vytvořeným otvorem v nosné stěně pro prosklené dvoukřídlé dveře.

Šířka nově vytvořeného otvoru bude odvislá od posouzení statikem, pokud situace dovolí ještě širší otvor, lze propojit prostor prosklenou stěnou se skládacími dveřními křídly. Původní otvor je zazděný. Dětský pokoj a ložnice budou přístupné z chodby přes průchozí šatny opatřené posuvnými dveřmi.

