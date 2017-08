Byt pro rodiče, kterým se odstěhovaly děti: konečně mají pohodlí

„S klienty jsem se potkala ve fázi, kdy začali přemýšlet o kompletní změně svého bytu. Zatím bez konkrétní představy, co je možné a jak velká investice bude potřeba,“ říká Ing. Iva Hájková, které manželé projekt rekonstrukce 40 let starého bytu svěřili.

Úzkou předsíň opticky zvětšují zrcadlové čelní plochy vestavných skříní.

Interiér tohoto bytu měl v zásadě jediné omezení, a tím byl rozpočet. Jeho výše se v průběhu rekonstrukce několikrát zvýšila, ale pouze tehdy, když majitelé společně s architektkou došli k zajímavějšímu a funkčnějšímu řešení.

„Nejen v mé práci, ale i v životě se mi ukazuje, že omezená výše financí dává někdy možnost vzniknout mnohem zajímavějším výsledkům, než když je rozpočet vysoký nebo dokonce neomezený. V tomto případě jsem tak od počátku věděla, že budu kombinovat věci na míru s výrobky sériové výroby,“ prozrazuje Iva Hájková.

Upozornění: fotografie vznikly před nastěhováním majitelů, obrazy, květiny, knihy a další doplňky čekaly na přestěhování investorů do nového bytu.

Tři přání pro rekonstrukci

Při zadání se měly naplnit tři základní hodnoty budoucího bytu: zaprvé dostatek úložných prostorů, které neuberou bytu na lehkosti a vzdušnosti. Zadruhé vše musí být promyšlené a každá součást nového bytu musí mít své vlastní místo.

A zatřetí aby kdokoli, kdo do tohoto bytu vstoupí i za více let, mohl říci: to je krásný, elegantní a nadčasový prostor.

„Zrušili jsme původní příčku mezi kuchyní, obývacím pokojem a ložnicí, a to vše jsme otevřeli do chodby. Vznikl vzdušný, krásně prosvětlený prostor, kam se nám navíc podařilo vložit stůl pro velké rodinné oslavy. Z původní ložnice je nyní kuchyň, ložnici jsme přemístili do blízkosti koupelny a nejdále od obývacího pokoje, to pro zachování klidu,“ popisuje architektka Hájková.

Skleněný jídelní stůl byl vyrobený na míru, je tak široký, aby nevadil v úzkém průchodu původní kuchyně.

Z původního bytu 4+1 vzniklo otevřené a prostorné 3+kk. Protože v bytě žijí manželé sami, děti se odstěhovaly, volný pokoj zde nechybí. Zachovala se i pánská pracovna sloužící jako pokoj pro návštěvy vnoučat či občasné přespání hostů. Pracovní kout manželky se přemístil do ložnice, kde vznikl dlouhý stůl přes celou místnost, nabízející spoustu prostoru pro kreativní nápady.

Konkrétní vybavení vybírala Iva Hájková společně s investory s pomocí katalogů, pro jejich lepší představu vytvořila vizualizace, z nichž vycházelo konečné řešení.

Rekonstrukce za tři měsíce

„Štěstí bylo, že klienti měli po celou dobu realizace náhradní ubytování, takže jsem na začátku dostala klíče od vystěhovaného bytu a za tři měsíce jsem měla vrátit klíče od zcela jiného. Klientka se dokonce rozhodla, že do bytu vstoupí, až bude vše úplně hotové, a užije si tak svůj ́Jak se staví sen ́,“ vzpomíná Iva Hájková.

Ložnice majitelů: dlouhý stůl pod oknem bude majitelka využívat pro své kreativní koníčky.

V interiéru zůstala zachovaná parketová podlaha v obývacím pokoji, ostatní se udělaly nové. Parketová podlaha tak opticky odděluje obývací část od zbytku bytu, kde architektka použila podlahu z vinylových dílců. „Všechny podlahy byly srovnané do jedné výšky, aby prostor působil jednotně a nemusely se řešit prahy,“ upozorňuje Iva Hájková.

Stejně tak bylo potřeba nově vyrovnat stěny i stropy a udělat nové elektrické rozvody.Hrubé práce se nakonec o měsíc protáhly, ale to bylo nezbytné, aby se vyřešily i skryté nedostatky, jež se objevily během rekonstrukce.

Interiér s omezeným rozpočtem

„Kvůli omezeným financím jsem navrhla velkou část nábytku ze sériové výroby a dostala jej do podoby, který vypadá jako plná vestavba. K tomu mi dopomohl zkušený truhlář. Ušetřené prostředky jsem z části použila na míru vyrobený skleněný jídelní stůl, který je přesně tak široký, aby nevadil v úzkém průchodu původní kuchyně, a k němu přidala nadčasové židle TON,“ vysvětluje Iva Hájková.

Ve stejném designu navrhla i konferenční stolek, který je přesně ve velikosti taburetu tak, aby nepřekážel, když není potřebný. Kuchyňská linka je v decentní šedobílé kombinaci.

Taburet poslouží při pohodlném sledování televize jako podnožka pod nohy. Jinak může být „zaparkovaný“ pod konferenčním stolkem.

Poslední tečku interiéru představují kvalitní svítidla a další drobnosti. „Největší odměnou po náročné realizaci je pro mě spokojenost klientů s bydlením. Jsme stále v kontaktu a dolaďujeme například další dekorace,“ dodává Iva Hájková.