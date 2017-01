V malém bytě může skončit kuchyň i v předsíni, získáte další pokoj

Autor návrhu Ing. arch. Hynek Maňák * 1963 v Kyjově, absolvent Fakulty architektury VUT Brno, zahraniční studia - GC of Business Administration, Swinburne University of Techonology, Melbourne. Pracoval jako konstruktér nábytku v UP závodech Rousínov a dále pak ve Výzkumném a vývojovém ústavu nábytkářském v Brně. V roce 1990 zakládá vlastní Atelier M&M (společně s arch. Z. Maňákovou). V roce 1998 založil s ing. Radkem Jánským studio Maniac interier. Přednáší v Ústavu nábytku, designu a bydlení Mendelovy univerzity Brno