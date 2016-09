Rekonstrukce řadového domu dopadla na výbornou. Září i původní kuchyň

Soutěž Interiér roku V rámci soutěže Interiér roku jsou každoročně oceňovány výjimečné české soukromé i veřejné interiéry, a to v šesti kategoriích. Předsedou poroty je prorektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové prof. Jiří Pelcl. Hlavním mediálním partnerem soutěže je iDNES.cz a pořadatelem Institut bytového designu. S nejzajímavějšími soutěžícími (nejen s vítězi) postupně seznamujeme čtenáře až do vyhlášení dalšího ročníku soutěže na stránkách Bydlení iDNES.cz Více o soutěži zde. Cílem je popularizovat originální bydlení, stejně jako mimořádný design obchodů, firemních prostor, hotelů, restaurací a podobně. Do dalšího ročníku soutěže lze zasílat přihlášky od 4. 10. 2016. Tentokrát se mohou hlásit také architekti ze Slovenské republiky s projekty, které byly realizovány na Slovensku.